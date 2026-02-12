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TURBO 200 di CoopVoce a 7,90€: giga e minuti illimitati!

CoopVoce TURBO 200 offre 200 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90€/mese, con attivazione e primo mese gratuiti.

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 1 Minuti lettura
CoopVoce TURBO 200 offre 200 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90€/mese, con attivazione e primo mese gratuiti.
Con l’offerta TURBO 200, CoopVoce sembra voler mettere subito le cose in chiaro: niente sorprese, niente costi nascosti, solo tanta connettività a portata di mano. Il prezzo è di 7,90 euro al mese, e la promozione include attivazione e primo mese completamente gratuiti, che tu scelga di mantenere il tuo numero o di prenderne uno nuovo. La SIM può essere fisica oppure eSIM, a seconda delle esigenze: con la eSIM tutto diventa online, niente consegne o passaggi in negozio, mentre se preferisci il contatto fisico puoi sempre ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio. L’idea è chiara: rendere la procedura di attivazione rapida e senza complicazioni, così da non perdere tempo e sfruttare subito tutti i vantaggi dell’offerta.

CoopVoce lancia TURBO 200 per chi viaggia e lavora online

Parlando di contenuti, TURBO 200 non fa sconti. 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 1000 SMS, con la possibilità di usare tutti i Giga anche in Unione Europea e Regno Unito per i primi 30 giorni di viaggio. È un’offerta che punta a chi viaggia spesso o ha bisogno di restare connesso ovunque, senza preoccuparsi di costi aggiuntivi. Anche chi già è cliente CoopVoce può approfittare della promozione, con attivazione gratuita, perché l’azienda punta a premiare la fedeltà senza complicazioni. La tariffa, inoltre, è confermata “per sempre”, un messaggio chiaro: niente rincari a sorpresa, niente sorprese nel rinnovo mensile, un po’ come una promessa che CoopVoce vuole mantenere nel tempo. Sul versante tecnologico, TURBO 200 si regge su una rete 5G all’avanguardia, con connessione stabile e veloce, VoLTE per chiamate ad alta definizione e la possibilità di usare la rete come hotspot per altri dispositivi smart. È una scelta che va oltre la semplice offerta dati: la rete diventa flessibile, affidabile e pronta a sostenere esigenze diverse, dal lavoro in smart working ai contenuti multimediali più pesanti. L’assistenza è garantita 24 ore su 24, via chat, app o telefono, così da rendere l’esperienza completa e tranquilla, senza dover correre in negozio per risolvere piccoli problemi.

200 Giga 5G senza sorprese e gestione totalmente digitale

Insomma, TURBO 200 punta su semplicità, trasparenza e connettività massima, senza vincoli o costi extra, e con la possibilità di gestire tutto online. Non è solo un’offerta telefonica: è un pacchetto pensato per chi vuole navigare senza pensieri, usare la rete come vuole e avere sempre sotto controllo i propri dispositivi e servizi, con un occhio attento ai viaggi e alla continuità di servizio. Con questa proposta, CoopVoce sembra voler rendere chiara la promessa: connettività veloce, facile da gestire e senza sorprese, ogni mese, per sempre.
Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.

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