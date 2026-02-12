TURBO 200 di CoopVoce a 7,90€: giga e minuti illimitati!
CoopVoce TURBO 200 offre 200 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90€/mese, con attivazione e primo mese gratuiti.
183 Con l’offerta TURBO 200, CoopVoce sembra voler mettere subito le cose in chiaro: niente sorprese, niente costi nascosti, solo tanta connettività a portata di mano. Il prezzo è di 7,90 euro al mese, e la promozione include attivazione e primo mese completamente gratuiti, che tu scelga di mantenere il tuo numero o di prenderne uno nuovo. La SIM può essere fisica oppure eSIM, a seconda delle esigenze: con la eSIM tutto diventa online, niente consegne o passaggi in negozio, mentre se preferisci il contatto fisico puoi sempre ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio. L’idea è chiara: rendere la procedura di attivazione rapida e senza complicazioni, così da non perdere tempo e sfruttare subito tutti i vantaggi dell’offerta.