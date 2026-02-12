TURBO 200 di CoopVoce a 7,90€: giga e minuti illimitati!

CoopVoce lancia TURBO 200 per chi viaggia e lavora online

200 Giga 5G senza sorprese e gestione totalmente digitale

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Con l’offertasembra voler mettere subito le cose in chiaro: niente sorprese, niente costi nascosti, solo tanta connettività a portata di mano. Il prezzo è di 7,90 euro al mese, e la promozione include attivazione e primo mese completamente gratuiti, che tu scelga di mantenere il tuo numero o di prenderne uno nuovo. Lapuò essere fisica oppure, a seconda delle esigenze: con latutto diventa online, niente consegne o passaggi in negozio, mentre se preferisci il contatto fisico puoi sempre ritirarla in uno dei 900 punti venditasparsi sul territorio. L’idea è chiara: rendere la procedura di attivazione rapida e senza complicazioni, così da non perdere tempo e sfruttare subito tutti i vantaggi dell’offerta.Parlando di contenuti,non fa sconti. 200 Giga in, minuti illimitati e 1000 SMS, con la possibilità di usare tutti i Giga anche inper i primi 30 giorni di viaggio. È un’offerta che punta a chi viaggia spesso o ha bisogno di restare connesso ovunque, senza preoccuparsi di costi aggiuntivi. Anche chi già è clientepuò approfittare della promozione, con attivazione gratuita, perché l’azienda punta a premiare la fedeltà senza complicazioni. La tariffa, inoltre, è confermata “per sempre”, un messaggio chiaro: niente rincari a sorpresa, niente sorprese nel rinnovo mensile, un po’ come una promessa chevuole mantenere nel tempo. Sul versante tecnologico,si regge su una reteall’avanguardia, con connessione stabile e veloce,per chiamate ad alta definizione e la possibilità di usare la rete come hotspot per altri dispositivi smart. È una scelta che va oltre la semplice offerta dati: la rete diventa flessibile, affidabile e pronta a sostenere esigenze diverse, dal lavoro in smart working ai contenuti multimediali più pesanti. L’assistenza è garantita 24 ore su 24, via chat, app o telefono, così da rendere l’esperienza completa e tranquilla, senza dover correre in negozio per risolvere piccoli problemi.Insomma,punta su semplicità, trasparenza e connettività massima, senza vincoli o costi extra, e con la possibilità di gestire tutto online. Non è solo un’offerta telefonica: è un pacchetto pensato per chi vuole navigare senza pensieri, usare la rete come vuole e avere sempre sotto controllo i propri dispositivi e servizi, con un occhio attento ai viaggi e alla continuità di servizio. Con questa proposta,sembra voler rendere chiara la promessa: connettività veloce, facile da gestire e senza sorprese, ogni mese, per sempre.