Android incontra iOS: la nuova UI trasparente di Telegram
Telegram 12.4 porta su Android il design Liquid Glass di iOS, con barre trasparenti, menu semplificati e interfaccia più moderna.
62 Con l’aggiornamento 12.4.0, Telegram fa un ulteriore passo verso un’interfaccia più “liquida” e moderna, e non c’è modo di ignorarlo: gli stilemi del Liquid Glass di iOS 26, già comparsi lo scorso autunno, ora si fanno decisamente più evidenti anche su Android. È interessante notare come un linguaggio visivo pensato per iPhone venga trasportato su un ecosistema completamente diverso, con regole proprie e aspettative consolidate da anni. Il risultato, almeno a prima vista, è elegante e curato, ma non tutti gli utenti Android lo percepiscono come naturale, perché l’UI continua a dialogare con paradigmi che appartengono a un altro mondo.