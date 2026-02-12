Android incontra iOS: la nuova UI trasparente di Telegram

Telegram 12.4 porta il Liquid Glass di iOS su Android

Interfaccia con barre galleggianti e menu semplificati

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Con l’aggiornamentofa un ulteriore passo verso un’interfaccia più “liquida” e moderna, e non c’è modo di ignorarlo: gli stilemi deldi, già comparsi lo scorso autunno, ora si fanno decisamente più evidenti anche su Android. È interessante notare come un linguaggio visivo pensato pervenga trasportato su un ecosistema completamente diverso, con regole proprie e aspettative consolidate da anni. Il risultato, almeno a prima vista, è elegante e curato, ma non tutti gli utenti Android lo percepiscono come naturale, perché l’continua a dialogare con paradigmi che appartengono a un altro mondo.Il dettaglio che salta subito all’occhio è la nuova barra inferiore a forma di pillola, sospesa e leggermente traslucida, che ricorda da vicino le scelte di navigazione interne alle apprecenti. Non si tratta di un elemento puramente estetico: le tab principali – Chat, Contatti, Impostazioni e Profilo – restano sempre visibili anche durante lo scroll, garantendo un accesso rapido alle sezioni più usate. L’effetto trasparente, con superfici quasi di vetro, regala all’interfaccia un senso di profondità e modernità che fino a oggi mancava su Android, dove i design più spigolosi e concreti erano la norma. Cambiano anche le abitudini consolidate, perché il classico menu laterale “hamburger” è stato completamente rimosso. Le funzioni un tempo nascoste dietro quell’icona – come creare un gruppo o accedere rapidamente ad altre opzioni – sono state trasferite in un menu a tre puntini direttamente nella schermata delle chat. È una scelta che semplifica l’architettura dell’app, rendendo alcune operazioni più intuitive, ma richiede agli utenti Android un piccolo esercizio di adattamento mentale, soprattutto per chi era abituato a muoversi secondo schemi tradizionali.In modalità chiara, l’effettodiventa ancora più evidente: le trasparenze, le sfumature e le superfici galleggianti danno un senso di leggerezza, quasi che l’interfaccia stia “respirando” mentre scorri le chat. È un approccio che punta a uniformare l’esperienza trae Android, almeno a livello estetico, e che conferma la volontà didi spingere su un design più uniforme e riconoscibile, indipendentemente dal sistema operativo. Resta da vedere come reagirà la community Android, perché le prime reazioni sui social mostrano un mix tra entusiasmo e perplessità. Alcuni apprezzano la modernizzazione e la coerenza stilistica, altri criticano la perdita di certe abitudini consolidate. In ogni caso, è chiaro chenon sta solo aggiornando un’app: sta ridefinendo il modo in cui l’interfaccia su Android può dialogare con paradigmi visivi nati altrove, e il feedback degli utenti delle prossime settimane sarà fondamentale per capire se questa direzione sarà confermata o rivista.