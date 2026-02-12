Samsung Health cambia le regole: la funzione Together sarà riservata ai maggiorenni

Samsung ha avviato una modifica importante all’interno di Samsung Health, che riguarda una delle funzioni più “social” dell’app. A partire dal prossimo aggiornamento previsto per febbraio 2026, Together non sarà più accessibile agli utenti minorenni, segnando un cambio di passo netto sul fronte della tutela dei dati e della privacy.

La comunicazione è arrivata direttamente nell’app tramite notifica ufficiale e chiarisce che la decisione non è temporanea, ma strutturale, legata all’adeguamento alle normative vigenti nei diversi Paesi in cui il servizio è disponibile.

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Stop a Together per gli under 18

Con il rilascio della nuova versione di Samsung Health, l’accesso alla funzione Together sarà consentito solo agli utenti che abbiano compiuto 18 anni. Non si tratta di una semplice limitazione futura: i profili Together già esistenti associati ad account minorenni verranno rimossi, insieme ai dati relativi alle sfide e alle attività condivise.

Samsung specifica che la rimozione avverrà lato server, quindi non sarà necessario alcun intervento manuale da parte degli utenti. La misura punta a ridurre i rischi legati alla gestione dei dati personali e all’interazione sociale digitale dei più giovani, un tema sempre più centrale nelle policy delle grandi piattaforme.

Quando entra in vigore la modifica

La nuova regola diventerà effettiva con la distribuzione dell’aggiornamento di febbraio 2026. Samsung precisa che la data esatta potrebbe variare leggermente per motivi tecnici o in base allo store di riferimento, ma eventuali slittamenti verranno comunicati direttamente agli utenti tramite l’app. L’update sarà disponibile sia sul Galaxy Store sia sul Google Play Store, con tempistiche che potranno differire a seconda del dispositivo, dell’area geografica e del fornitore di servizi.

Perché Samsung ha preso questa decisione

Il motivo è chiaramente normativo. Le leggi sulla protezione dei minori e sulla gestione dei dati personali impongono requisiti sempre più stringenti, soprattutto quando sono coinvolte funzioni di tipo sociale, classifiche, interazioni tra utenti e condivisione di attività.

Samsung ha scelto una strada netta: semplificare la conformità legale eliminando del tutto l’accesso dei minorenni, invece di introdurre controlli aggiuntivi o sistemi di consenso più complessi.

Cos’è Together e cosa cambia per gli utenti adulti

Together è la funzione che aggiunge una dimensione sociale a Samsung Health, permettendo di creare sfide di camminata o corsa con amici e familiari, confrontare i progressi e mantenere alta la motivazione attraverso classifiche e obiettivi condivisi.

Per gli utenti maggiorenni non cambia nulla: la funzione resterà attiva e utilizzabile come prima, senza limitazioni aggiuntive. L’unica differenza sarà un ecosistema più “pulito” dal punto di vista normativo, con Samsung che si mette al riparo da possibili criticità future.