TIM avvia una nuova rimodulazione con aumenti fino a 2,99 euro al mese

Dal 15 marzo alcune offerte mobili ricaricabili di TIM subiranno una rimodulazione delle condizioni economiche. A partire dal primo addebito successivo al 14 marzo, il costo mensile aumenterà di 1,99 euro o 2,99 euro IVA inclusa, in base al piano interessato. L’operatore motiva l’intervento con le consuete esigenze economiche legate alle mutate condizioni di mercato. I clienti coinvolti riceveranno una comunicazione personalizzata con il dettaglio della variazione e le opzioni disponibili.

Le opzioni gratuite previste per alcuni clienti

Per una parte degli utenti interessati, TIM mette a disposizione iniziative gratuite alternative, attivabili scegliendone una sola tra quelle indicate nel messaggio informativo. L’attivazione richiede l’invio di un nuovo SMS e non è possibile rispondere direttamente all’SMS ricevuto.

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La prima opzione prevede 50 giga di traffico dati aggiuntivi gratuiti ogni mese, attivabili inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON. I giga extra restano disponibili finché l’offerta dati principale rimane attiva sulla linea.

In alternativa, è possibile richiedere l’abilitazione gratuita al profilo 5G ULTRA, sempre tramite SMS al 40916 con testo 5G ON. Il profilo consente velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, includendo la priorità di accesso alla rete mobile TIM. L’opzione è utilizzabile su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dal 5Gdell’operatore.

Proposta alternativa e canali informativi

Chi non intende aderire alle iniziative gratuite può scegliere una proposta alternativa riservata, mantenendo il prezzo rimodulato ma con 2 giga aggiuntivi. L’adesione avviene tramite SMS gratuito al 40916 con testo CONFERMO ON, da inviare entro il 28 febbraio 2026.

Sul fronte informativo, TIM ha attivato più canali: SMS personalizzati a partire dal 10 febbraio 2026, una fonia IVR dedicata al 409164, una nota nella sezione Comunicazioni importanti del sito e l’assistenza del 119. I dettagli sono consultabili anche nell’area MyTIM, via app o web.

Le condizioni per il recesso di TIM

È possibile recedere senza penali o costi di disattivazione entro il 14 aprile 2026, cessando la linea o passando ad altro operatore. In alternativa, si può disattivare solo l’offerta e mantenere la linea con profilo base o aderire a offerte in commercializzazione. In presenza di dispositivi a rate o promozioni vincolate, è necessario contattare il 119 per evitare addebiti e gestire correttamente le rate residue.