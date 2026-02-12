Samsung porta i suoi monitor ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026

Samsung sarà protagonista dietro le quinte dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’azienda è infatti partner olimpico e paralimpico globale dell’evento, per questa ragione ha fornito monitor professionali destinati alle attività di arbitraggio e trasmissione durante alcune gare di short track. Ovvero una delle discipline più veloci e tecnicamente complesse dell’intero programma olimpico.

In questo sport, i risultati possono dipendere da differenze minime, a volte nell’ordine dei millesimi di secondo. Ecco perché i giudici devono poter contare su sistemi di revisione video estremamente precisi. Per supportare tali operazioni, Samsung ha installato nelle aree arbitrali i monitor ViewFinity S8 da 37″, progettati per offrire immagini nitide e affidabili durante le analisi in tempo reale.

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Il modello S80UD utilizza un pannello 4K UHD con risoluzione 3.840×2.160px e formato 16:9, capace di offrire un’area di visione più ampia rispetto ai classici monitor da 32″. Ciò consente ai giudici di esaminare con maggiore precisione dettagli fondamentali, come contatti tra atleti o la posizione esatta delle lame sul ghiaccio. Il supporto HDR10 contribuisce a migliorare contrasto e fedeltà cromatica, elementi indispensabili quando le decisioni dipendono da ciò che appare sullo schermo.

Samsung Odyssey Ark al centro delle regie e delle trasmissioni live olimpiche

Oltre alle postazioni arbitrali, Samsung ha equipaggiato anche le sale video dell’Olympic Broadcasting Services, il broadcaster ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale. Qui trovano posto i monitor Odyssey Ark di seconda generazione, utilizzati per gestire in contemporanea più flussi video durante le trasmissioni in diretta.

Si tratta di display curvi da 55″ con raggio 1.000R e risoluzione 4K UHD, pensati per offrire una visione immersiva e ridurre al minimo le distorsioni visive. La possibilità di visualizzare più sorgenti sullo stesso schermo aiuta i team di produzione a monitorare le azioni più rapide senza perdere dettagli importanti. Il tempo di risposta di 1 millisecondo GtG garantisce immagini sempre nitide anche nelle sequenze più dinamiche.

La presenza dei monitor Samsung ai Giochi rientra nella campagna globale “Open Always Wins”, già avviata a Parigi 2024. Essa è stata pensata per promuovere apertura, inclusione e collaborazione attraverso la tecnologia. Insomma, con Milano Cortina 2026, l’azienda continua a rafforzare il proprio ruolo negli eventi sportivi internazionali, puntando su soluzioni di visualizzazione sempre più precise e affidabili per competizioni e produzioni live.