Iliad Giga 250, la super promo per chi utilizza tanti dati

Iliad rinnova una delle sue proposte mobili più importanti per gli utenti, soprattutto per coloro che hanno bisogno di navigare quanto più possibile a una velocità elevata.

Iliad infatti pone sempre una grande attenzione nei confronti delle esigenze della propria clientela, sia per quanto riguarda la voglia di risparmio degli utenti, includendo offerte economiche e accessibili per tutti, sia per quanto riguarda la necessità di navigare tanto e velocemente senza pensieri.

Ecco perché il pacchetto di Iliad comprende offerte di diverso tipo, che hanno come punto di forza il risparmio o l’abbondanza, in base appunto a esigenze differenti.

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Iliad è la sua giga 250 che punta sono grandi quantità di traffico Internet

In particolare, tra tutte le offerte telefoniche mobili di Iliad, Giga 250 è quella che rispecchia la volontà degli utenti di avere una grande quantità di traffico Internet. Tutto ciò, ovviamente, non esclude il prezzo fisso ed economico della tariffa.

Scendendo nel dettaglio, la promo Giga 250 di Iliad mette a disposizione diversi servizi. Innanzitutto sono disponibili 250 giga di traffico dati in 5G, con velocità massima di 2 Gbps. Oltre alla navigazione, Iliad prevede anche i solidi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e in questo caso anche SMS illimitati. Non è ancora finita qui, perché con la tariffa saranno a disposizione anche minuti illimitati dall’Italia verso numeri fissi e mobili internazionali, e 18 giga in più da utilizzare in Europa.

La promozione telefonica risulta essere ricca di servizi, e si tratta infatti di una delle tariffe più complete in assoluto proposte da Iliad. Altra nota positiva della tariffa è sicuramente il prezzo, che sarà di soli 11,99 € al mese per sempre. Secondo la politica di Iliad di trasparenza, il prezzo non varierà nel tempo e ciò contribuisce a rafforzare la fiducia tra l’operatore e il cliente. Scegliere Iliad per una promozione telefonica mobile è sempre una decisione giusta se si vuole risparmiare e si richiede la massima trasparenza.