Qualcomm prepara due chip di punta, ma il modello Pro rischia di far lievitare i prezzi

Il prossimo anno potrebbe rappresentare un cambiamento importante per la strategia Qualcomm per i processori di fascia alta. Le indiscrezioni che circolano da settimane indicano infatti l’arrivo di due chip distinti per il settore premium. Entrambi dovrebbero essere destinati a raccogliere l’eredità dello Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’idea sarebbe quella di offrire due soluzioni con livelli diversi di prestazioni e caratteristiche, così da coprire più fasce del mercato flagship. Dietro questa scelta, però, potrebbe nascondersi un problema non da poco, il prezzo.

Secondo le voci diffuse da fonti vicine alla catena di produzione, i due processori sarebbero identificati internamente con i codici SM8950 e SM8975 e realizzati con processo produttivo a 2nm. La differenza più evidente tra i due modelli riguarderebbe le specifiche. La variante più avanzata è destinata probabilmente a essere commercializzata come Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Essa integrerebbe supporto alle memorie LPDDR6, una GPU completa e un sistema di cache più evoluto. Il modello standard, invece, offrirebbe una dotazione più equilibrata, senza spingersi agli stessi livelli di potenza.

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Qualcomm e il nodo dei costi per gli smartphone Android

Se le informazioni trapelate si rivelassero corrette, la vera sfida non riguarderebbe tanto le prestazioni, quanto il prezzo finale dei dispositivi. Il chip più avanzato sarebbe infatti estremamente costoso. Potrebbe persino costringere alcuni produttori a rivedere le proprie strategie per i modelli di punta del 2026. L’adozione della RAM LPDDR6 e di componenti più sofisticati comporterebbe inevitabilmente un aumento dei costi di produzione, con un effetto diretto sui listini.

Proprio per questo motivo, alcuni marchi starebbero già valutando soluzioni alternative. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore c’è quella di utilizzare la versione meno costosa del nuovo chip. Oppure addirittura continuare a impiegare il processore della generazione precedente in alcuni modelli. Una scelta che potrebbe sembrare conservativa, ma che consentirebbe di mantenere prezzi più accessibili in un mercato sempre più competitivo.

Insomma, il 2026 potrebbe quindi vedere una divisione più netta tra smartphone premium e super-premium. Tutto dipenderà dall’equilibrio tra prestazioni, costi e percezione del valore da parte degli utenti.