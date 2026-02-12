Samsung Galaxy S26: le immagini svelano l’intera gamma in nero

Siete pronti a un altro giro di indiscrezioni? Se pensavate che, dopo la conferma della data di lancio, i leak si sarebbero calmati… beh, vi siete sbagliati. Anzi: sembrano quasi aumentati. Negli ultimi giorni i ragazzi di YTechB hanno messo in rete i render completi della gamma, mostrando i tre modelli del Galaxy S26 tutti in nero e fotografati da ogni angolazione possibile. Non è che ci sia una sorpresa estetica clamorosa ma più che altro una conferma: Samsung mantiene linee e linguaggio visivo coerenti, e il nero sembra essere davvero la tinta “unificata” per questa tornata.

Design e prime impressioni: elegante, sobrio, senza fronzoli

I render pubblicati da YTechB dicono chiaramente due cose: primo, l’approccio estetico è conservativo ma curato; secondo, in nero i tre modelli appaiono molto simili tra loro. Non aspettatevi scelte stravaganti o sovraccariche di texture: la finitura è liscia, le curve controllate, il modulo fotocamera integrato in modo elegante nella scocca. Se siete tra quelli che valutano un telefono anche col cuore, il Nero sembra giocare sulla discrezione e su un senso di “strumento professionale” non un’ostentazione.

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Qualche dettaglio pratico salta all’occhio: profili sottili (si parla di 7,9 mm per l’Ultra), un frontale dominato dallo schermo e un retro che non tradisce la filosofia Samsung degli ultimi anni: slot per due NanoSIM più eSIM, e una costruzione che punta a equilibrio tra robustezza e stile. E sì, per chi già immaginava che il modello top sarebbe stato il più “pesante”, i render confermano una presenza fisica importante: 214 grammi per il modello Ultra. Non leggero, ma coerente con ciò che offre.

Specifiche tecniche: numeri che fanno girare la testa

Se i render sono la fotografia, le specifiche sono il cuore pulsante. Il presunto Galaxy S26 Ultra monterebbe un display Dynamic AMOLED 2X da 6,9″ con risoluzione 3.120 x 1.440 px e refresh a 120 Hz, protetto da Gorilla Glass Armor 2 — insomma, uno schermo che punta a essere il migliore sul mercato. Sotto la scocca, il processore indicato è il Snapdragon 8 Elite Gen 5 (octa-core, con due core ad alte prestazioni e sei core per efficienza), abbinato a configurazioni di memoria che vanno da 12 GB/256 GB fino a 16 GB/1 TB: uno spreco di potenza per chi lo usa solo per social, manna per chi spinge il multitasking o l’editing mobile.

La fotografia è, come spesso succede, il vero cavallo di battaglia: sensore principale da 200 MP (f/1,4, sensore 1/1,3″), affiancato da un tele 3x da 10 MP e un tele 5x periscopico da 50 MP con focale lunga e stabilizzazione OIS; ultrawide da 50 MP e una selfie cam da 12 MP. Registrazione video fino a 8K a 30 fps e 4K fino a 120 fps, con HDR10+ e stabilizzazione gyro — insomma, tutto il pacchetto pro per creatori e appassionati. L’alimentazione è affidata a una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata a 60W e wireless Qi2 fino a 25W. Il software dovrebbe partire da One UI 8.5 su Android 16.