TIM, a metà marzo in arrivo nuovi aumenti per la rete mobile

Per alcuni clienti di rete mobile dell’operatore telefonico italiano TIM sta per arrivare una nuova batosta. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, saranno apportati a breve nuovi aumenti e rimodulazioni sul costo del rinnovo di alcune offerte di rete mobile. Questi aumenti dovrebbero essere applicati a partire dalla metà del mese di marzo 2026.

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TIM, in arrivo a breve nuovi aumenti sul costo di alcune offerte di rete mobile

L’operatore telefonico italiano TIM ha da poco comunicato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni su alcune offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, questi aumenti saranno applicati dalla metà del mese prossimo, in particolare a partire dalla giornata del prossimo 15 marzo 2026. Sul sito dell’operatore è stata infatti riportata una apposita comunicazione con su scritto “Modifica delle condizioni contrattuali di alcune offerte mobili ricaricabili dal 15 marzo 2026”.

Per il momento non è stato comunicato il nome delle offerte di rete mobile che saranno coinvolte da questi aumenti, che dovrebbero avere un importomassimo pari a 2,99 euro in più al mese. L’operatore invierà comunque una apposita comunicazione tramite una nuova campagna sms. Per tutti i clienti che non vorranno adeguarsi agli aumenti, saranno comunque possibili delle alternative. Queste dovranno tuttavia essere comunicate entro e non oltre la giornata del prossimo 28 febbraio 2026.

Come già successo in passato, l’operatore telefonico sta infatti dando diverse alternative a questi aumenti. In particolare, gli utenti potranno decidere di ricevere 50 GB di traffico dati extra rispetto a quelli già previsti dalla propria offerta. Un’altra alternativa proposta dall’operatore è quella di ricevere 2 GB in più senza modificare la propria offerta attuale. Sarà poi possibile eventualmente richiedere l’abilitazione alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

Qualsiasi proposta si decida di accettare, gli utenti dovranno inviare all’operatore un apposito sms al numero 40916, riportando quale alternativa si è scelto di attivare.