Potenza e precisione: così la Cina mira a rendere ciechi i satelliti

Dalla Terra all’orbita: il salto di scala delle armi a microonde

Il TPG1000Cs promette di disturbare reti satellitari come Starlink

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Lo spazio, che per decenni abbiamo raccontato come un luogo silenzioso e quasi romantico, sta diventando sempre più simile a una periferia iperaffollata. Tra satelliti per le telecomunicazioni, costellazioni private, progetti militari e sogni di conquista orbitale, lassù non c’è più molto spazio per l’improvvisazione. In questo scenario c’è chi pensa a come ripulire l’orbita, chi continua a riempirla senza troppi scrupoli e chi, più pragmaticamente, sta lavorando a tecnologie capaci di mettere in difficoltà anche i protagonisti storici della corsa allo spazio. Larientra a pieno titolo in quest’ultima categoria, con un ritmo di sviluppo che ricorda quello delle sue città simbolo, come Shenzhen, cresciuta a una velocità che altrove richiederebbe intere generazioni.Quando il discorso si sposta sulla difesa e sulle tecnologie capaci di colpire nello spazio, il tono inevitabilmente cambia. Non si parla più di innovazione come fine a se stessa, ma die di. Secondo quanto riportato dal, un gruppo di ricercatori cinesi avrebbe sviluppato un’arma a microonde ad altissima potenza pensata per interferire con i satelliti in orbita terrestre bassa, come quelli della rete. Un nome poco poetico,, ma dietro quella sigla si nasconde qualcosa che fa alzare più di un sopracciglio. Il sistema sarebbe stato messo a punto presso ilof Nuclear Technology di Xi’an e ruoterebbe attorno a una impulsi, capace di raggiungere unadi 20 gigawatt. Per dare un’idea, si tratta di un valore enormemente superiore a quello attribuito ad altri dispositivi simili testati in passato. Il paragone con la Morte Nera di Star Wars è ovviamente esagerato, ma serve a rendere l’idea di quanto si stia parlando di un, non di un semplice miglioramento incrementale. La potenza, però, è solo una parte della storia. Ciò che rende ilparticolarmente interessante è la. I ricercatori sostengono di essere riusciti a mantenere impulsi stabili per un, accumulando qualcosa comeconsecutivi senza cali evidenti di prestazioni. In un campo in cui l’affidabilità è spesso il vero tallone d’Achille, questo dettaglio pesa quasi più dei numeri sulla carta.Anche le dimensioni raccontano molto. Parliamo di un apparato lungo circae dal peso di, abbastanza compatto da poter essere montato su un veicolo terrestre. Già così l’idea è tutt’altro che rassicurante, ma basta spostare lo sguardo un po’ più in alto per iniziare a farsi domande ancora più scomode. Con piattaforme come, in grado di trasportare oltrein orbita, il concetto di “arma terrestre” diventa improvvisamente più fluido, soprattutto se si considera che anche attori privati stanno lavorando a mezzi spaziali sempre più capaci. I numeri, da soli, rischiano però di restare astratti. Secondo le stime citate dai media cinesi, già un’arma a microonde dasarebbe sufficiente a disturbare satelliti in. Ventuplicare quella potenza apre. Non significa necessariamente distruggere satelliti come in un film, ma renderli ciechi, sordi o inaffidabili nel momento sbagliato. Ed è proprio questa la parte più inquietante: nello, spesso basta interferire per ottenere un vantaggio enorme, senza sparare un solo colpo visibile.