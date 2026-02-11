Google Telefono e Contatti, nuove funzioni a portata di click

Google continua a lavorare dietro le quinte sulle sue app di sistema e nelle ultime settimane sono emersi diversi indizi su novità in fase di test per le app Telefono e Contatti. Si tratta di cambiamenti che non stravolgono l’esperienza d’uso, ma che puntano a renderla più ordinata e pratica nella vita di tutti i giorni.

Nel caso dell’app Telefono, l’attenzione sembra concentrata soprattutto sulla gestione delle chiamate e sull’interfaccia. Alcune versioni preliminari mostrano piccoli ritocchi grafici in linea con l’evoluzione più recente del design di Android: pulsanti più leggibili, sezioni meglio separate e una schermata delle chiamate in arrivo leggermente rivista per offrire informazioni più chiare a colpo d’occhio.

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Più ordine tra chiamate e contatti

Tra le novità in test ci sarebbero anche miglioramenti nella gestione dei numeri sconosciuti e dello spam, con controlli più immediati direttamente dalla schermata della chiamata o dal registro. L’obiettivo è rendere più semplice bloccare, segnalare o filtrare numeri indesiderati senza dover navigare tra troppi menu.

Per quanto riguarda l’app Contatti, Google starebbe lavorando su una scheda profilo più completa e visivamente più moderna. Le informazioni principali – numero, email, note, account collegati – potrebbero essere organizzate in modo più modulare, così da facilitare la consultazione e la modifica dei dati.

Alcune stringhe individuate nelle versioni di prova suggeriscono anche una maggiore integrazione con altri servizi Google, in modo da sincronizzare meglio dettagli come foto profilo e informazioni condivise tra dispositivi.

Come sempre quando si parla di funzioni in fase di test, non è detto che tutte debuttino nella versione stabile, o non allo stesso modo. Tuttavia, il fatto che Google stia intervenendo su app così centrali dimostra l’intenzione di affinare ulteriormente l’esperienza Android, App come Telefono e Contatti sono applicazioni che quasi dimentichiamo o ignoriamo, ma ne facciamo uso tutti i giorni. L’azienda sta puntando su piccoli miglioramenti continui più che su rivoluzioni improvvise.