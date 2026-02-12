Amazon, consegne sempre più veloci e vantaggi per i clienti Prime

Il 2025 è stato l’anno delle consegne più rapide di sempre per Amazon in Italia. L’azienda ha comunicato di aver recapitato oltre 230 milioni di prodotti ai clienti Prime in giornata o entro un giorno dall’ordine. Un risultato che rappresenta il nuovo record nazionale. A livello globale, le spedizioni con queste tempistiche hanno superato i 13 miliardi di articoli, confermando una crescita costante del servizio per il terzo anno consecutivo.

La velocità resta uno dei principali motivi per cui gli utenti scelgono l’abbonamento-Prime. Nel corso del 2025, i clienti italiani hanno risparmiato in media oltre 135€ grazie alle consegne rapide e gratuite. Una cifra che equivale a quasi tre volte il costo annuale del servizio. Nel tempo Prime si è trasformato in un ecosistema che unisce spedizioni veloci, streaming video e musicale, giochi, libri digitali e offerte dedicate. La consegna in tempi ridotti però continua a essere il beneficio più percepito dagli abbonati.

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Un segnale chiaro arriva dall’aumento degli ordini con consegna in giornata. In Italia, nel 2025 sono stati effettuati quasi tre milioni di ordini con questa modalità, per un totale di oltre 6milioni di prodotti consegnati nello stesso giorno. Le categorie più richieste riguardano soprattutto beni di uso quotidiano, come alimentari, articoli per la casa e prodotti per la cura personale. Ciò è quindi un segno che sempre più utenti utilizzano Amazon anche per le esigenze di tutti i giorni.

Amazon, logistica intelligente e consegne più sostenibili

Dietro ai tempi di consegna sempre più ridotti c’è una rete logistica che combina automazione, previsione della domanda e sistemi di AI Amazon utilizza una piattaforma chiamata SCOT, che analizza grandi quantità di dati per capire quali prodotti spostare nei magazzini più vicini ai clienti, riducendo le distanze di spedizione e migliorando l’efficienza complessiva.

Nel corso del 2025, la consegna prioritaria in giornata è stata estesa a oltre 30 città italiane, rendendo disponibile il servizio su una selezione sempre più ampia di prodotti. L’obiettivo è trasformare la spedizione rapida in uno standard, non più in un’eccezione. Tale approccio, oltre a ridurre i tempi, permette anche di accorciare i tragitti e limitare l’impatto ambientale.

Amazon sta infatti investendo nella decarbonizzazione della propria rete di consegna, introducendo veicoli elettrici, cargo bike e scooter a zero emissioni. Lo scopo prefissato? Arrivare a zero emissioni nette entro il 2040, continuando allo stesso tempo a migliorare velocità, copertura e qualità del servizio per i clienti Prime.