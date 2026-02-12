La Cina trasforma la Toyota bZ4X in un robotaxi usando l’IA

Il mondo della guida autonoma ha goduto di uno sviluppo davvero impressionante nel corso degli ultimi anni grazie al miglioramento delle tecnologie di bordo delle automobili e soprattutto dei software potenziati dall’intelligenza artificiale, tutto ciò a livello commerciale ha portato allo sviluppo dei cosiddetti robotaxi i quali stanno godendo di una crescita importante che ha l’obiettivo di renderli una certezza commerciale da introdurre prossimamente nei mercati.

La Cina sicuramente a questo dettaglio ben chiaro tra le sue idee dal momento che di recente il SUV elettrico Toyota bZ4X è diventato un vero e proprio robotaxi grazie alla collaborazione con Pony AI, il risultato è stato annunciato di recente dal momento che finalmente il modello è stato prodotto in serie, il tutto in collaborazione con Toyota Motor China e GAC Toyota, una joint venture tra Guangzhou Automobile Group Corporation (GAC) e Toyota Motor Corporation.

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Le caratteristiche del modello

Nello specifico, il robotaxi in questione si basa su un vero e proprio restyling del SUV elettrico giapponese, il quale ha subito opportune modifiche in modo da godere del sistema di guida autonoma di settima generazione sviluppato proprio da Pony.ai, basato su un livello 4 di guida autonoma.

Ovviamente questo è il modello pilota che apre la strada verso un obiettivo formalizzato rappresentato dal traguardo di 1000 robotaxy bZ4X prodotti entro il 2026, tale obiettivo si era raggiunto consentirà a Pony.ai di espandere in modo consistente la sua flotta raggiungendo quota 3000 veicoli entro la fine di quest’anno, i modelli prodotti verranno distribuiti nelle più grandi città della Cina dove operano già alcuni modelli prodotti in precedenza.

Ulteriori dettagli tecnici sull’automobile utilizzata per sviluppare questo primo modello non sono stati diffusi, non sappiamo se l’auto di Toyota ha subito modifiche anche alla motorizzazione o se è stata scelta la versione con un motore o quella con due e trazione integrale, quello che sappiamo però è che il sistema di guida autonoma è stato sviluppato e gode di convalide garantite da operazioni a lungo termine negli ambienti urbani delle principali città cinesi come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzen.