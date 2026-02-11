WindTre GO 200 XXL: l’offerta contro Vodafone e TIM da non perdere

Le offerte operator attack restano il punto forte del gestore WindTre. Anche questo mese, il gestore arancione sfida i suoi rivali proponendo ai loro clienti opzioni particolarmente convenienti, come la WindTre GO 200 XXL. L’offerta è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Vodafone, TIM e alcuni MVNO selezionati, che hanno l’opportunità di ricevere 200 GB, minuti ed SMS a un prezzo imbattibile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Offerta WindTre contro Vodafone e TIM: costo e servizi inclusi

L’offerta WindTre GO 200 XXL è tra le promozioni dedicate dal gestore arancione a tutti coloro che procedono con il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori: TIM, Kena, DIGI Mobil, Enegan, Italia Power, Intermatica, Vodafone, ho Mobile, Daily Telecom, Feder Mobile. Richiedendo la portabilità, gli utenti hanno la possibilità di ottenere l’offerta a un costo di soli 10,99 euro al mese, con attivazione gratuita e SIM in omaggio. L’attivazione può essere effettuata online o presso i punti vendita abilitati, in entrambi i casi i nuovi clienti possono scegliere di ricevere la SIM fisica o procedere con l’acquisto della eSIM, che consente di ridurre i tempi di attesa e usufruire dei servizi previsti dall’offerta sin dal primo momento.

La spesa di rinnovo dell’offerta include minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione. Il gestore propone ulteriori 16,4 GB per la navigazione in Unione Europea e ulteriori 25 GB extra per tre mesi in caso di attivazione dell’offerta con il servizio Ricarica Automatica.

I nuovi clienti WindTre potranno partecipare al programma WinDay per ricevere ogni giorno coupon e il 10% dei propri acquisti effettuati su Amazon in traffico telefonico. Inoltre, scaricando gratuitamente l’app del gestore è possibile verificare la disponibilità di eventuali promozioni personalizzate e monitorare i propri consumi. Contattando gratuitamente il numero 159, inoltre, sarà possibile ricevere tutta l’assistenza necessaria.