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Nuova truffa attira gli utenti con una finta multa non pagata

Di recente, diversi utenti stanno ricevendo delle email relative al mancato pagamento di una multa auto: attenzione si tratta di una truffa.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
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Quando si riceve una multa auto, c’è un momento in cui ci si chiede come è stato possibile. Quell’attimo di incertezza è la base perfetta per una nuova truffa. I truffatori, infatti, hanno costruito il tutto intorno all’incertezza iniziale. Il tutto ha inizio con una mail costruita come una vera comunicazione istituzionale con il logo di PagoPA ben visibile. Il contenuto è studiato al millimetro. Si parla di una violazione del codice della strada, di un eccesso di velocità corredato da un numero di riferimento del tutto inventato. La cifra proposta non è abbastanza alta da sembrare assurda, ma nemmeno così bassa da essere ignorabile: 198 euro. A rendere il tutto più pressante ci pensano le conseguenze annunciate: pochi giorni per pagare, altrimenti la sanzione raddoppia e la perdita dei punti sulla patente. Sembra esserci però un dettaglio positivo. Se si paga subito viene proposto uno sconto addirittura del 50%.

Nuova truffa propone una finta multa auto: ecco come funziona

Una volta aperto il link, il gioco è fatto. La pagina chiede dati personali, informazioni sensibili, dettagli che non dovrebbero mai essere inseriti a cuor leggero. Non si tratta solo di sottrarre denaro, ma di raccogliere tutto ciò che può essere rivenduto o riutilizzato. Una truffa completa, ben confezionata. Curiosamente, poche ore dopo, lo stesso link risultava bloccato dal servizio che lo ospitava, etichettato come “potenziale truffa”.

La verità è che queste comunicazioni funzionano perché fanno leva sulla fretta e sulla paura. Spingono gli utenti a risolvere subito, a non chiedere conferme. E invece è proprio lì che bisognerebbe fermarsi. Prendersi qualche minuto, rileggere con calma, inoltrare la mail a qualcuno più attento o controllare direttamente sui siti ufficiali può evitare guai ben più seri di una multa. PagoPA spiega chiaramente come riconoscere i tentativi di phishing e cosa fare in caso di dubbi. Tenerlo a mente è utile, soprattutto in un periodo in cui le truffe diventano sempre più credibili.

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.

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