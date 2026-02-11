Lyca punta sul 5G: 200GB al mese a meno di 10 euro

Lyca prova a ritagliarsi uno spazio più ampio nel mercato mobile italiano con una proposta che punta dritto al rapporto tra prezzo e quantità di traffico. L’offerta Lyca5G 200 include 200GB di internet in rete 5G alla massima velocità disponibile, insieme a minuti e SMS illimitati, al costo di 9,99 euro ogni 30 giorni. Si tratta di un piano pensato per chi utilizza molto lo smartphone per streaming, social, lavoro in mobilità o hotspot, senza voler affrontare costi elevati o contratti complessi.

Uno degli elementi su cui l’operatore insiste è la semplicità dell’attivazione. Il piano non prevede costi iniziali e può essere attivato sia con SIM tradizionale sia in formato eSIM, che permette di avere la linea pronta in pochi minuti tramite QR code. Anche il passaggio da un altro operatore è gratuito e senza interruzioni, un aspetto che resta centrale per chi vuole cambiare offerta senza complicazioni.

Nel pacchetto è incluso anche il roaming europeo con 15GB di traffico dati utilizzabili nei Paesi UE, a cui si aggiungono Ucraina e Moldavia, due destinazioni inserite a partire dal 2026. Una scelta che guarda a un pubblico internazionale e a chi viaggia spesso, mantenendo lo stesso numero e le stesse condizioni economiche.

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Lyca Mobile lancia un’offerta senza vincoli per competere nel settore low cost

La strategia di Lyca si basa su un modello semplice. Niente abbonamenti, nessun vincolo di permanenza e pieno controllo dei costi. La SIM resta ricaricabile e l’utente può gestire tutto in autonomia, scegliendo se continuare o meno il piano ogni mese. È un approccio ormai diffuso tra gli operatori virtuali, ma che continua a rappresentare uno dei principali motivi di scelta per chi cerca tariffe prevedibili.

Il supporto al 5G full speed rappresenta uno dei punti su cui l’operatore insiste di più, anche se resta legato alla copertura e alla compatibilità del dispositivo utilizzato. La SIM è predisposta anche per le chiamate in VoLTE sui dispositivi compatibili. Migliora così la qualità delle conversazioni e riduce i tempi di connessione.

Lyca ricorda di essere presente in oltre 20 Paesi e di servire più di 15 milioni di clienti nel mondo, un dato che viene utilizzato per rafforzare l’immagine di operatore globale, pur mantenendo un posizionamento orientato al risparmio. Insomma, in un mercato sempre più competitivo, la sfida si gioca soprattutto su quantità di dati, prezzo e assenza di costi nascosti, tre elementi su cui la proposta Lyca cerca di distinguersi.