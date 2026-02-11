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Prezzo folle per l’Amazon Fire TV serie 4: oggi sconto del 42% su Amazon

Dite finalmente addio alla vostra TV per lasciare spazio a un dispositivo innovativo e pensato per offrirvi il meglio per visualizzare i vostri contenuti preferiti.

scritto da Valentina Acri 0 commenti 1 Minuti lettura
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Avete sempre desiderato ottenere di più dalla vostra TV? Con questo modello Amazon Fire TV è possibile ottenere di più dalla propria TV. Con il 4K Ultra HD, la luminosità migliorata e l’audio cristallino, Fire TV Serie 4 porta l’intrattenimento al livello successivo. Inoltre, immergersi in quello che si ami con il Wi-Fi 6 e il nuovo processore quad-core diventa semplicissimo.

Con questa TV potete finalmente aprire e caricare le app velocemente e le immagini restano fluide durante ogni istante delle scene che visualizzate. Non a caso, parliamo di un dispositivo progettato per andare incontro a tutte le esigenze, semplificando di conseguenza l’esperienza d’uso. Trovare con facilità cosa guardare tra centinaia di migliaia di film ed episodi TV, inclusi migliaia di episodi gratuiti.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Amazon Fire TV serie 4 in offerta su Amazon

Dite finalmente addio alla vostra TV per lasciare spazio a un dispositivo innovativo e pensato per offrirvi il meglio per visualizzare i vostri contenuti preferiti. Non un televisore qualsiasi ma un device con 4K Ultra HD e HDR10+ che offre una visione luminosa e chiara con un contrasto migliorato, per dettagli vividi anche nelle scene più buie. Come anticipato in apertura, con questa TV potete finalmente aprire e caricare le app velocemente e le immagini restano fluide durante ogni istante delle scene che visualizzate. Non a caso, parliamo di un dispositivo progettato per andare incontro a tutte le esigenze, semplificando di conseguenza l’esperienza d’uso.

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    Infine, il telecomando vocale Alexa per Fire TV consente di accedere velocemente alle proprie app preferite con i pulsanti preimpostati e controllare i contenuti di intrattenimento con un unico telecomando. Perché attendere ancora altro tempo? Lo sconto Amazon proposto per acquistare l’Amazon Fire TV serie 4 è del 42% e vi consente di pagare il dispositivo solamente 349,99 euro.

    Valentina Acri

    Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.

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