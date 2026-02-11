Lymow One Plus è ufficialmente disponibile in preordine in Europa: arriva il nuovo robot rasaerba

Lymow, azienda nata nel 2022 con specializzazione diretta sui robot rasaerba, sbarca ufficialmente nel mercato europeo con Lymow One Plus. Presentato per la prima volta al CES 2026 di Las Vegas, riprende parte delle caratteristiche tecniche del modello precedente, Lymow One, come le lame rotanti o il sistema di trazione a cingoli, integrando importanti innovazioni, quali possono essere un sistema di taglio rinnovato, ma anche una navigazione molto più intelligente.

L’efficienza di taglio giornaliera di 7.000mq gli permette di coprire aree decisamente importanti, affrontando nel contempo anche pendenze fino a 45°. Come vi dicevamo, le prestazioni di taglio sono migliorate con il sistema LyCut System 2.0, dotato di lame rotanti doppie realizzate in acciaio SK5, sono state rinforzate, per realizzare tagli puliti e precisi anche su prati dall’erba particolarmente incolta; a migliorare la funzione troviamo anche un sistema con flusso d’aria ciclonico, che gli permette di sollevare verticalmente l’erba, facilitando appunto il taglio. Una volta tagliati, i residui d’erba vengono tritati molto finemente all’interno del piatto di taglio, per poi venire distribuiti in modo uniforme (senza accumuli) con un canale di scarico laterale.

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Il sistema di trazione a cingoli, oltre a pendenze di 45°, permette di superare ostacoli fino a 7 cm (ad esempio rami o piccole dunette), garantendo un miglioramento del 200% della rigidità strutturale, grazie all’aggiornamento dei motori nel mozzo. In ultimo, la navigazione si affida alla tecnologia RTK-VSLAM con sensori a ultrasuoni, ciò gli permette di spostarli liberamente in terreni più o meno vasti, riconoscendo confini senza necessità di utilizzare il filo perimetrale.

Lymow One Plus: quanto costa

Lymow One Plus è disponibile al preordine ad un prezzo di listino di 3199 euro, per quanto riguarda la versione con copertura fino a 7000 metri quadrati (a questo link), scendendo a 2999 euro per quella da 4452 metri quadrati (con batteria da 5A contro i 10A della precedente). Le spedizioni sono previste nel mese di Aprile. Se interessati, consigliamo di affrettarvi, perché solo in questo periodo sono disponibili sconti di 200 euro sui prezzi indicati poco sopra.