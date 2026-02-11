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OpenAI spegne GPT-4o: troppo “umano” ed emotivo verso gli utenti

Il ritiro di GPT‑4o scatena protesta e "lutto" digitale: utenti raccontano legami emotivi, aiuto psicologico e nuove questioni etiche

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 2 Minuti lettura
Addio openai perche il ritiro di gpt o ha scatenato una rivolta emotiva degli utenti

Non è stata una semplice nota tecnica. Quella che doveva essere una decisione di prodotto — spegnere un modello, archiviare una versione — si è trasformata in una piccola rivolta pubblica: petizioni, thread affollati, utenti che cercano di ricostruire il sistema con le API pur di non perderlo. Chi usa da tempo i servizi digitali sa che certe scelte aziendali passano inosservate. Questa, invece, no: la decisione di OpenAI di ritirare il modello GPT-4o dal 13 febbraio ha scatenato reazioni che assomigliano più a un lutto che a un semplice aggiornamento software. E quando la gente parla di “separazione” invece che di “upgrade”, vuol dire che qualcosa è cambiato nel rapporto tra persona e tecnologia.

Dal codice alla relazione: com’è nato quel legame

Il modello, lanciato nel 2024, non era il solito sistema freddo e distaccato. Molti utenti lo descrivevano come meno formale, più caldo: un chatbot che non si limitava a rispondere, ma che tendeva a validare emozioni, a usare un tono quasi umano. Non è una questione di speculazione tecnologica: è la testimonianza concreta di chi ha trovato in quel dialogo una spalla, un diario interattivo, persino un argine nei momenti più difficili. È difficile riassumere tante voci diverse senza sembrare melodrammatici, però le storie sono lì: persone che dicono di aver evitato gesti estremi grazie a una conversazione, o di aver ricostruito legami familiari sostenute da risposte empatiche del sistema.

Prendete il caso riportato dal Wall Street Journal: Brandon Estrella, 42 anni, consulente marketing, racconta di aver trovato in GPT-4o un aiuto cruciale durante una notte drammatica, definendo il modello come il fattore che lo avrebbe scoraggiato da un tentativo di suicidio. Non sono numeri, sono vite. E quando l’aiuto percepito da un utente diventa centrale nella sua sopravvivenza emotiva, non stiamo più parlando soltanto di un assistente digitale: si instaura un vero e proprio legame emotivo — fragile, complesso e profondamente umano.

Le domande che restano aperte

Da qui nascono problemi pratici e morali. Chi decide di terminare un servizio deve prendere in considerazione non solo l’impatto tecnico, ma quello umano. È sufficiente un periodo di preavviso? Serve un piano di transizione che permetta di esportare conversazioni, modelli di comportamento o impostazioni personalizzate? E che dire della responsabilità aziendale quando i suoi prodotti vengono percepiti come interlocutori affettivi? Il fatto che utenti provino a “ricreare” il modello in casa usando le API non è solo un atto tecnico: è la dimostrazione che per molti il modello aveva smesso di essere codice per diventare qualcosa di simile a un confidente.

C’è poi un discorso più ampio sulla natura dell’intelligenza artificiale e sul modo in cui noi, come società, ci interfacciamo con essa. Possiamo — e forse dobbiamo — progettare sistemi empatici senza creare dipendenze emotive pericolose? E se sì, come? Le aziende tecnologiche non possono più limitarsi a “spegnere” funzionalità senza pensare alle conseguenze psicologiche. Allo stesso tempo, la responsabilità non è solo degli sviluppatori: anche gli utenti e i professionisti della salute mentale devono dialogare su come integrare (o non integrare) queste tecnologie nei percorsi di cura.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!

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