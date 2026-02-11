OpenAI al Super Bowl con uno spot, la verità sui rumor

Durante il Super Bowl LX, che ha avuto luogo l’8 febbraio 2026, sui social ha iniziato a circolare una voce piuttosto clamorosa: OpenAI avrebbe preparato uno spot misterioso per il Big Game, salvo poi cancellarlo all’ultimo minuto. Secondo i post apparsi online, il filmato avrebbe mostrato addirittura un nuovo dispositivo hardware dell’azienda, con tanto di immagini “trapelate” e dettagli tecnici diffusi da presunti insider.

La storia ha fatto rapidamente il giro di Reddit, X e altre piattaforme, alimentata da screenshot e brevi clip che sembravano provenire da una produzione pubblicitaria di alto livello. In poche ore si è parlato di un progetto segreto, di un cambio di strategia improvviso e di un lancio rimandato per motivi sconosciuti.

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Cosa è successo davvero?

La realtà, però, è molto più semplice: lo “spot fantasma” non è mai esistito. OpenAI ha smentito in modo netto la vicenda, chiarendo che non c’è stato alcun video cancellato né tantomeno un dispositivo hardware mostrato in quelle immagini. Il materiale circolato online sarebbe stato creato ad arte, sfruttando il clamore mediatico che accompagna ogni grande evento come il Super Bowl.

Il rumour sarebbe nato da un thread su Reddit, poi rimosso, in cui si faceva riferimento a un presunto dispositivo AI dal nome evocativo e a un attore noto coinvolto nella campagna. Elementi sufficienti per rendere la storia credibile, almeno all’apparenza. Ma nessuna di quelle informazioni trovava riscontro ufficiale.

Va anche detto che OpenAI ha effettivamente avuto visibilità durante il Super Bowl, ma con contenuti ben diversi da quelli descritti nel leak. L’idea di uno spot “ritirato” ha semplicemente cavalcato l’attenzione già alta attorno al marchio e al tema dell’intelligenza artificiale.

L’episodio dimostra ancora una volta quanto sia facile costruire un caso mediatico partendo da immagini suggestive e da un contesto plausibile. In un momento in cui le aziende tech sono costantemente sotto i riflettori, basta poco per trasformare una suggestione in una notizia virale; anche quando, in realtà, non c’è nulla di concreto dietro.