Samsung Care+ si rinnova: protezione più ampia e riparazioni illimitate

Samsung aggiorna il proprio servizio di protezione dispositivi e lo rende più completo in diversi mercati europei. Il nuovo Samsung Care+ arriva infatti con una serie di novità pensate per rendere l’assistenza più semplice e continua, sia a casa sia durante i viaggi. L’aggiornamento riguarda 17 Paesi e coinvolge l’intero ecosistema Galaxy, dagli smartphone ai tablet, passando per indossabili e PC.

La novità più evidente è l’introduzione delle riparazioni certificate senza limiti per danni accidentali. In pratica, gli utenti potranno contare su interventi illimitati in caso di cadute, urti o guasti, senza dover valutare di volta in volta l’entità del danno. Anche la gestione dei costi diventa più lineare, con un sovrapprezzo semplificato e non più legato alla gravità del problema.

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Samsung ha anche ampliato la rete di assistenza, con oltre 175 nuovi centri dedicati. L’obiettivo è garantire un supporto più rapido e preciso, con la possibilità di accedere alla riparazione sia nel proprio Paese sia all’estero, senza più limiti temporali per i viaggi. Le richieste possono essere avviate online o telefonicamente in qualsiasi momento, mentre chi preferisce può inviare il dispositivo per la riparazione tramite ritiro e consegna organizzati direttamente dal servizio.

Batteria, furto e pagamenti flessibili, le altre novità Samsung Care+

L’aggiornamento introduce anche un’attenzione maggiore alla durata dei dispositivi. Se la batteria scende sotto l’80% della capacità dopo la fine della garanzia standard, gli utenti potranno ottenere una sostituzione gratuita. Un intervento pensato per mantenere prestazioni costanti nel tempo, soprattutto su smartphone e tablet utilizzati ogni giorno.

Non mancano poi nuove formule di pagamento, con la possibilità di scegliere una copertura mensile fino a 60 mesi oppure un piano biennale con pagamento anticipato. La flessibilità diventa così uno dei punti chiave dell’offerta, insieme alla libertà di interrompere la copertura quando si desidera.

Per chi vuole una protezione completa, Samsung offre anche l’opzione contro furto e smarrimento. In caso di richiesta approvata, il dispositivo sostitutivo può arrivare entro 48 ore. In contemporanea entra in gioco Samsung Knox Guard, che permette di bloccare da remoto lo smartphone perso, proteggendo dati e contenuti personali.