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Nvidia aumenta la produttività con la programmazione AI

Nvidia usa l’AI nello sviluppo software per aumentare la produttività degli ingegneri senza sacrificare qualità o controllo umano.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 2 Minuti lettura
NVIDIA AI

Fino a non molto tempo fa, parlare di intelligenza artificiale nel mondo dello sviluppo software significava soprattutto pensare a esperimenti, demo o chatbot capaci di stupire per qualche minuto. Oggi lo scenario è completamente diverso. L’AI si è insinuata nella quotidianità degli sviluppatori in modo silenzioso, diventando uno strumento di lavoro vero e proprio, usato per risparmiare tempo, ridurre errori e alleggerire il carico mentale di chi passa le giornate davanti a un IDE. È un cambiamento che riguarda chiunque scriva codice, ma assume contorni ancora più interessanti quando a muoversi è un’azienda come Nvidia. All’interno dell’azienda, infatti, l’uso della programmazione assistita dall’AI non è più una scelta individuale o un esperimento riservato a pochi team. È diventato uno standard esteso a tutta la forza lavoro tecnica, coinvolgendo oltre 30.000 ingegneri. E non è tutto. Secondo i dati interni di Nvidia, la produttività degli sviluppatori che utilizzano tali strumenti è arrivata a triplicare.

Nvidia punta sulla programmazione assistita dall’AI

Alla base di tale risultato c’è Cursor, un ambiente di sviluppo basato su intelligenza artificiale creato dalla startup Anysphere. Nvidia non si è limitata a usarlo “out of the box”, ma lo ha progressivamente adattato alle proprie esigenze. Costruendo così automazioni e regole interne capaci di accompagnare quasi ogni fase del ciclo di sviluppo. L’AI scrive codice, suggerisce miglioramenti, genera test, supporta le attività di revisione e affianca anche il quality assurance. Il tutto senza mai eliminare il controllo umano, che resta fondamentale soprattutto quando si lavora su driver GPU o software destinato a clienti enterprise.

Il punto chiave è proprio questo: l’AI non prende decisioni al posto degli sviluppatori, ma si occupa di tutto ciò che tende a rallentarli. Le attività ripetitive, la ricerca di errori banali, il recupero di contesto da documentazione dispersa vengono gestite in modo automatico. Lasciando alle persone il compito di ragionare sull’architettura, sulle prestazioni e sulle scelte più delicate. In alcuni casi, Cursor si è rivelato efficace anche nell’individuare bug rari o difficili da riprodurre, proponendo correzioni accompagnate da test di validazione pronti all’uso.

Un aspetto interessante riguarda la qualità del codice. Nvidia sostiene che l’aumento di velocità non abbia portato a un incremento dei bug, nonostante il volume di software prodotto sia cresciuto in modo significativo. Per i nuovi assunti, inoltre, l’AI funziona come un tutor sempre disponibile, riducendo i tempi di onboarding e rendendo più accessibili progetti complessi e stratificati. Resta inevitabile una domanda di fondo: tutto questo dovrebbe preoccupare gli sviluppatori? La risposta, almeno per ora, è rassicurante. L’AI non nasce per sostituire chi scrive codice, ma per amplificarne le capacità. Oggi non è ancora in grado di sviluppare autonomamente sistemi complessi senza una guida esperta.

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.

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