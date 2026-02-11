WindTre, per i nuovi clienti arriva offerta bomba con giga illimitati

Per alcuni fortunati nuovi clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre sarà possibile attivare un’offerta davvero favolosa. Si tratta dell’offerta mobile denominata WindTre GO Unlimited XS 5G Digital. Quest’ultima prevede un bundle comprendente addirittura giga senza limiti per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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WindTre, arriva un’offerta sensazionale per alcuni fortunati nuovi clienti

Per i nuovi clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre sarà possibile attivare una super offerta. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata WindTre GO Unlimited XS 5G Digital. Quest’ultima permetterà agli utenti di navigare in internet senza pensieri, dato che il bundle messo a disposizione include giga senza limiti.

Questi giga saranno validi per navigare sia con le reti 4G sia con le nuove reti di quinta generazione. In questo caso, si potrà navigare ad una velocità massima pari a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload. Nel bundle dell’offerta, come da tradizione dell’operatore, sono poi compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Nonostante questo bundle estremamente ricco, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a soli 5,99 euro al mese. Anche con questa offerta, l’operatore telefonico WindTre ha deciso di azzerare sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. L’offerta in questione, però, non sarà disponibile per tutti gli utenti. Sarà infatti disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali iliad, PosteMobile o CoopVoce.

Per gli utenti che hanno intenzione di navigare anche in roaming nei paesi dell’Unione Europea, ricordiamo che questa offerta arriva ad includere fino a 9 GB. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente, quindi, per i nuovi clienti che provengono da questo operatore. Per il momento, sul sito dell’operatore non è riportata nessuna data di scadenza, quindi sarà proposta fino a nuova comunicazione.