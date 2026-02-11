MediaWorld MAXI OFFERTE: un device Apple al giorno leva il medico di torno

Le promozioni Apple sono il pretesto perfetto per cambiare. Da MediaWorld le offerte si muovono tra design, potenza e accessori intelligenti, con proposte pensate per chi vuole dispositivi pronti all’uso e aggiornati. Scegliere diventa più leggero! Troverai una tecnologia che accompagna studio, lavoro e tempo libero con stile. Anche chi ama l’ordine sulla scrivania trova soluzioni pazzesche e compatibili tra loro. Con MediaWorld viaggerai tra novità Apple e prezzi che invitano a fare un salto di generazione. Una proposta che parla a studenti, creator e professionisti, nessuno è escluso dal catalogo.

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I protagonisti delle offerte Apple

Da MediaWorld la selezione Apple mette in fila scelte per ogni stile. Lo iPhone Air 256GB Nero siderale a 899 euro punta su velocità e design per chi vuole uno smartphone sempre reattivo. Gli utenti più creativi possono guardare all’iMac 24” con Chip M4, 8 CPU 8 GPU, 16GB e 256GB Argento proposto a 1349 euro, perfetto per video, grafica e multitasking fluido. Per musica e lavoro in silenzio arrivano le AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore a 169 euro, leggere e pratiche. Gli sportivi trovano nell’Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular in titanio naturale da 49 mm a 899 euro un compagno per allenamenti e avventure all’aperto.

La produttività mobile cresce con la Magic Keyboard Folio per iPad A16 11ª generazione a 279 euro e con la Magic Mouse Multi-Touch nera a 99 euro, ideali per una scrivania ordinata. Chi ama disegnare o prendere appunti con precisione sceglie la Apple Pencil Pro a 135 euro. In questo mix, MediaWorld costruisce un’offerta coerente per chi cerca dispositivi Apple affidabili e pronti all’uso, e con MediaWorld scegliere resta facile e veloce.