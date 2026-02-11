Home Assistant: il nuovo aggiornamento per una smart home più intuitiva

Con il rilascio dell’aggiornamento di febbraio, Home Assistant introduce una revisione significativa dell’esperienza iniziale. La schermata principale adotta come layout predefinito la Home Dashboard, ora denominata Overview, pensata per offrire una visione più coerente dell’impianto domestico. L’interfaccia storica resta disponibile attraverso il template Overview (legacy), selezionabile dalle impostazioni. Sulla schermata compaiono nuove informazioni utili, tra cui una card nella sezione For You che segnala automaticamente i dispositivi appena individuati dal sistema. Questa scelta rende più immediata la fase di configurazione e riduce i passaggi necessari per iniziare a utilizzare sensori e accessori. L’interazione con l’app risulta più lineare, con una struttura che guida verso le funzioni principali senza sovraccaricare l’utente di opzioni secondarie.

Gestione dei dispositivi e navigazione più rapida

L’area Dispositivi, introdotta nelle versioni recenti, riceve un ulteriore affinamento. È ora possibile assegnare un dispositivo a una stanza con l’azione Assign area, velocizzando l’organizzazione degli ambienti e migliorando la leggibilità dell’impianto. Cambia anche la terminologia interna: gli storici Add-ons assumono il nome ufficiale di Apps, una distinzione che chiarisce la differenza tra applicazioni autonome e integrazioni. Viene aggiunta una funzione di ricerca rapida, richiamabile con Ctrl + K su Windows e Linux o con ⌘ + K su macOS, utile per muoversi con agilità tra impostazioni e componenti senza dover attraversare più menu. La navigazione assume un ritmo più fluido e il controllo generale del sistema risulta più diretto, con benefici evidenti soprattutto durante la fase di personalizzazione.

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Energia e nuove integrazioni al centro dell’aggiornamento

Tra le novità spicca un nuovo widget energetico dedicato al monitoraggio dei consumi e alla distribuzione dell’energia tra dispositivi, gadget ed elettrodomestici collegati. Lo strumento consente una lettura più chiara dei flussi, facilitando l’individuazione delle fonti di maggiore assorbimento. Sul fronte delle integrazioni, l’aggiornamento amplia la compatibilità con servizi e hardware, includendo Cloudflare R2, i sistemi di ventilazione Prana e i dispositivi HDFury per l’elaborazione video HDMI. L’insieme delle aggiunte rafforza la vocazione open-source della piattaforma, mantenendo una forte attenzione alla coerenza dell’interfaccia e alla semplicità operativa. Il changelog completo dettaglia ulteriormente interventi e correzioni, disponibili sul sito ufficiale del progetto. L’aggiornamento consolida il ruolo di Home Assistant come alternativa autonoma alle soluzioni centralizzate di Alexa e Google Home, puntando su controllo locale e personalizzazione.