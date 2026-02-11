AirPods Pro 4: i nuovi auricolari avranno telecamere a infrarossi

Le indiscrezioni attribuite a noti leaker e analisti descrivono AirPods Pro 4 come un passo oltre il semplice ascolto. Viene indicata l’integrazione di telecamere a infrarossi in ciascun auricolare, pensate per rilevare ciò che accade attorno all’utente. L’idea associata a questi sensori riguarda la capacità di “vedere” movimenti e posture, così da interpretare gesti senza tocco. Le informazioni raccolte parlano di un intervento hardware più profondo rispetto agli aggiornamenti degli ultimi anni, con una maggiore attenzione alla consapevolezza spaziale. La presenza di una minuscola camera ottica permetterebbe agli auricolari di adattare il comportamento in base all’ambiente, aprendo a nuove forme di controllo e a un’interazione più naturale.

Gesti, audio spaziale e realtà mista

Secondo le anticipazioni, i sensori a infrarossi negli AirPods sarebbero pensati soprattutto per il riconoscimento dei gesti delle mani. Il sistema potrebbe interpretare movimenti nello spazio per avviare comandi, regolare funzioni o interagire con contenuti digitali. Questa tecnologia verrebbe collegata anche a un miglioramento dell’audio spaziale, soprattutto quando gli auricolari sono usati insieme al Vision Pro. Le fonti indicano una sinergia crescente tra dispositivi indossabili e realtà mista, con un’esperienza che tiene conto della posizione dell’utente e dei movimenti del corpo. Il risultato prospettato riguarda un’interazione senza contatto, utile in diverse situazioni ed in applicazioni di realtà aumentata,

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Le stesse voci aggiungono dettagli sul possibile posizionamento commerciale. Il modello atteso per il 2026 viene descritto come una variante di fascia più alta degli AirPods Pro 3, con la possibilità che restino a listino due versioni. Sul fronte del prezzo, circola l’ipotesi di una cifra invariata rispetto all’attuale generazione, pari a 249 dollari, elemento che suggerirebbe la volontà di ampliare le funzioni senza alzare la soglia d’accesso. Per quanto riguarda la presentazione, non emergono date ufficiali, ma il periodo più citato resta la seconda metà dell’anno, spesso legata agli eventi dedicati all’iPhone. Le informazioni disponibili disegnano così auricolari capaci di unire ascolto e percezione dello spazio, con una direzione che punta a rendere l’uso più intuitivo e legato ai movimenti naturali dell’utente.