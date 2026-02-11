Apple, nuovi prodotti e software in arrivo: iPhone 17e, iPad, Mac e iOS 26.4

Le prossime settimane si preannunciano dense di novità per Apple. Secondo quanto riportato da Mark Gurman su Bloomberg, l’azienda sarebbe pronta a una sequenza ravvicinata di annunci che coinvolgeranno smartphone, tablet, computer e aggiornamenti software, con una strategia mirata a rafforzare la presenza nei mercati emergenti e nel segmento enterprise.

iPhone 17e e il ruolo nei mercati emergenti

Il primo dispositivo atteso è iPhone 17e, destinato a sostituire il modello introdotto un anno fa. L’aggiornamento sarebbe concentrato soprattutto sull’hardware, lasciando invariato il design. All’interno dovrebbe trovare spazio il chip A19, lo stesso previsto per l’intera gamma iPhone 17, insieme al supporto alla ricarica MagSafe e ai più recenti chip cellulari e wireless sviluppati internamente.

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Il prezzo resterebbe invariato, un elemento chiave per una comunicazione semplice: più funzioni allo stesso costo. Questo approccio renderebbe iPhone 17e particolarmente adatto a contesti meno competitivi, come alcuni Paesi emergenti e il canale aziendale, dove Apple punta a crescere in modo costante.

iPad e Mac puntano su nuovi chip

Accanto agli smartphone, sono previsti anche aggiornamenti per iPad e Mac. I nuovi iPad base e iPad Air riceverebbero soprattutto un refresh dei processori: il modello entry-level passerebbe al chip A18, mentre l’iPad Air adotterebbe M4. Una scelta che avrebbe un impatto diretto sul software, perché permetterebbe all’iPad più economico di supportare Apple Intelligence, destinata a diventare centrale nel posizionamento del prodotto.

Sul fronte Mac, la roadmap include nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, un MacBook Air con chip M5, versioni aggiornate di Mac Studio e, poco dopo, un refresh dello Studio Display. È atteso anche un MacBook entry-level con display sotto i 13 pollici e chip di classe iPhone, pensato per competere con portatili Windows di fascia bassa e Chromebook.

Software e calendario dei lanci

Lato software, dopo il rilascio di iOS 26.3, è attesa la prima beta di iOS 26.4, che dovrebbe includere parti dell’aggiornamento di Siri, con un assistente più personalizzato e un’interfaccia in stile chatbot. Uno sguardo più ampio arriverà a giugno con la WWDC, dove l’attenzione dovrebbe spostarsi su iOS 27 e su un lavoro più profondo di ottimizzazione e pulizia del sistema.