Apple apre CarPlay ai chatbot AI: ecco come cambia

Anche Apple sta valutando un utilizzo più ampio dell’intelligenza artificiale nei propri sistemi. Tra gli ambiti presi in considerazione ci sarebbe anche CarPlay, che in futuro potrebbe diventare compatibile con alcune app di chatbot basate su AI, secondo quanto riportato da Bloomberg.

CarPlay oggi e i limiti dell’esperienza attuale

Attualmente CarPlay funziona come un’estensione dell’iPhone, permettendo di visualizzare sul display dell’auto solo un numero ristretto di applicazioni approvate da Apple. L’interazione è progettata per essere semplice e poco invasiva, così da limitare le distrazioni durante la guida. La gestione delle funzioni principali passa quasi interamente da Siri, che consente di controllare musica, navigazione, chiamate e messaggi.

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Questo modello, pur efficace dal punto di vista della sicurezza, presenta limiti evidenti sul piano delle interazioni più complesse, che oggi non rientrano nelle possibilità offerte dall’assistente vocale di Apple.

L’ipotesi chatbot e il ruolo di CarPlay Ultra

Secondo le informazioni disponibili, Apple starebbe valutando come rendere compatibili con CarPlay alcune app di chatbot AI già esistenti, tra cui ChatGPT, Gemini e Claude. Non si parla di integrazione profonda, ma della possibilità di consentirne l’uso in un contesto controllato.

Questa apertura assumerebbe maggiore rilevanza con CarPlay Ultra, la versione più avanzata del sistema, che estende l’interfaccia anche al cruscotto digitale. In questo scenario, l’assistenza vocale potrebbe diventare più flessibile nella gestione delle richieste, pur restando vincolata alle regole di sicurezza imposte da Apple.

Strategia prudente e tempi incerti

Resta da capire quale sarà l’approccio effettivo dell’azienda. Apple potrebbe scegliere un singolo servizio oppure limitare fortemente le funzioni disponibili, evitando sovrapposizioni con Siri. Al momento non esistono indicazioni su date di rilascio, né conferme ufficiali sull’estensione di questa compatibilità.

Si tratta, per ora, di lavori interni e valutazioni preliminari. Un segnale, però, di come anche CarPlay stia entrando nel perimetro delle riflessioni strategiche di Apple sull’intelligenza artificiale.