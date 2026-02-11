Amazon impazzisce con l’offerta incredibile sul Google Pixel 10 Pro

Tra i modelli Google Pixel di ultima generazione, Google Pixel 10 Pro è indiscutibilmente il prodotto più bilanciato e consigliato, sia per un prezzo di vendita non troppo superiore rispetto alla variante base, ma soprattutto per la sua grande capacità di incrementare di molto le prestazioni con una scheda tecnica assolutamente di tutto rispetto. L’acquisto, a prezzo scontato, è disponibile solo ed esclusivamente su Amazon.

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il display non è diverso da Google Pixel 10, è sempre il solito ottimo OLED (ma in questo caso LTPO) da 6,3 pollici, con una risoluzione massima di 1280 x 2856 pixel, raggiungendo una densità di 497 ppi, un refresh rate di 120 Hz e anche 16 milioni di colori. Non temete di utilizzarlo in mobilità perché comunque è prevista la protezione Gorilla Glass Victus 2, contro urti e graffi di vario genere.

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Il comparto fotografico è chiaramente di un altro livello, nella parte posteriore si possono abbracciare ben 3 sensori differenti: 50 megapixel per il principale, seguito da un sensore ultragrandangolare da 48 megapixel, per terminare poi con un teleobiettivo sempre da 48 megapixel.

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Google Pixel 10 Pro è in sconto oggi su Amazon

Il consumatore interessato all’acquisto di Google Pixel 10 Pro, deve comunque sapere essere in vendita con un risparmio nettamente superiore alla media, considerando che parte da un listino di 1099 euro, e che oggi viene scontato di circa il 29% sul listino iniziale. In altre parole l’investimento finale da dover sostenere corrisponde esattamente a 784 euro, sempre con garanzia di 24 mesi e la totale copertura di difetti di fabbrica. Effettuate subito l’ordine a questo link.

Le colorazioni attualmente disponibili sono tre, considerando inoltre che potrete anche variare eventualmente il taglio di memoria, fermo restando avere un prezzo maggiorato.