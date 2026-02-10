Tariffe Iliad aggiornate: prezzi, giga e minuti per ogni esigenza

Tutte le tariffe telefoniche di Iliad sono a completa disposizione degli utenti che abbiano bisogno di trovare pacchetti ricchi ma senza spendere un occhio della testa. Iliad in questo adotta una strategia vincente, perché nel suo ampio ventaglio sono presenti offerte telefoniche a prezzi accessibili per tutti, e tariffe esclusiva per chi abbia bisogno di navigare di più.

Alla base c’è sempre la solita trasparenza che contraddistingue l’operatore francese e che ha fatto così innamorare milioni di utenti anche in Italia. Le attuali offerte telefoniche di Iliad a disposizione degli utenti sono tre principali: Giga 150, Giga 200 e Giga 250.

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Ecco le tre offerte principali a disposizione degli utenti

Vediamo nel dettaglio le tre tariffe principali di Iliad presenti attualmente sul mercato e come si differenziano l’una dall’altra. Partiamo dalla più economica, Giga 150, che come dice il nome presenta per gli utenti 150 giga, minuti illimitati, SMS illimitati e anche 12 giga extra da utilizzare in roaming in Europa e chiamate verso l’estero. Il tutto al costo di 7,99 € al mese per sempre e costo di attivazione della Sim di 9,99 €.

L’offerta di mezzo, sia per quantità di giga, sia per prezzo, è Giga 200. Quest’ultima mette a disposizione 200 giga di Internet, stavolta con tecnologia 5G integrata, minuti illimitati, SMS illimitati E anche 15 giga extra da utilizzare in Europa e chiamate verso l’estero. Tutto ciò a soli 9,99 € al mese per sempre e il costo di attivazione della Sim è di 9,99 €.

Infine, la tariffa telefonica di Iliad più completa è Giga 250, con 250 giga di Internet con tecnologia 5G integrata, minuti illimitati, SMS illimitati, addirittura 18 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea e chiamate verso l’estero. Tutto ciò è disponibile al solo costo di 11,99 € al mese per sempre e il costo di attivazione della Sim è di 9,99 €. Le offerte tra cui scegliere non mancano di certo, e si può decidere anche fra tre diverse Tipologie di costo.