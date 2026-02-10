Samsung Galaxy Watch7 su Amazon con sconto shock del 25%

Creare la propria routine di allenamento ideale con riscaldamento, stretching e pause, tenendosi motivato e cercando di battere i record, non è più impossibile grazie a questo dispositivo Samsung. Non a caso, infatti, la nota azienda ha progettato questo Galaxy Watch7 per rispondere alle diverse esigenze degli utenti, consentendo di monitorare i propri allenamenti in acqua con la modalità Water Lock, ma non solo.

Tra i punti di forza, anche il nuovo processore 3NM che consente di potenziare la routine passando velocemente dalle previsioni meteo al workout. Inoltre, anche la batteria è stata ottimizzata al fine di offrire una potenza che dura a lungo e consentire al Galaxy Watch7 di stare sempre al vostro passo.

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Samsung Galaxy Watch7 imperdibile: sconto su Amazon

Siete in cerca di un nuovo smartwatch? Oggi il Samsung Galaxy Watch7 rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato. Amazon offre anche uno sconto del 25% sul prezzo di listino facendo scendere il costo a soli 149,95 euro.

Alzare il livello dei workout con Galaxy Watch7 è possibile, creando la propria routine di allenamento ideale con riscaldamento, stretching e pause. Tenersi motivati cercando di battere i propri record diventa molto più semplice, così come monitorare gli allenamenti in acqua con la modalità Water Lock. Tra le caratteristiche di questo smartwatch c’è anche la compatibilità con smartphone con sistema operativo Android 11 o successivo e RAM superioare a 1.5 GB.

E’ possibile anche avere una migliore routine notturna iniziando con il monitoraggio del sonno. Samsung consente di avere valutazioni giornaliere, controllo de battiti notturni, una guida al sonno personalizzata e molto altro. Migliorare la qualità del riposo grazie a consigli e risultati diventa semplicissimo. Con lo sconto Amazon del 25%, oggi il Samsung Galaxy Watch7 costa solo 149,95 euro anzichè 199 euro.