Snapchat introduce nuovi avvisi per ogni destinazione

Snapchat aggiorna Snap Map e amplia le Notifiche di Arrivo, la funzione pensata per avvisare automaticamente un contatto quando si arriva a destinazione. L’estensione arriva dopo il riscontro positivo di Home Safe, utilizzata da oltre un milione di utenti per segnalare il rientro a casa in sicurezza.

La novità principale riguarda la possibilità di creare avvisi anche per luoghi diversi da casa. Gli utenti possono ora impostare notifiche singole o ricorrenti per attività quotidiane come lezioni, allenamenti, riunioni settimanali o rientri notturni durante i viaggi. Una volta configurata, la notifica parte in automatico senza dover inviare messaggi manualmente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

L’obiettivo è rendere più semplice far sapere di essere arrivati sani e salvi, anche in situazioni comuni come il ritorno da una serata, da un concerto o da un appuntamento. Le Notifiche di Arrivo funzionano in modo discreto e si integrano con l’uso quotidiano di Snap Map, senza cambiare il modo in cui si utilizza l’app.

Snapchat si aggiorna e ancora una volta introduce funzioni pensate per la sicurezza dei suoi utenti online e offline

Dal punto di vista della privacy, nulla cambia rispetto all’impostazione attuale: la posizione viene condivisa solo con gli amici selezionati e resta disattivata di default. Nessun avviso viene inviato senza un consenso esplicito. Gli avvisi singoli scadono automaticamente dopo l’invio o dopo 24 ore.

Per attivare la funzione basta aprire il profilo di un amico, entrare nella sezione dedicata alle notifiche, scegliere un luogo sulla mappa e decidere se l’avviso deve essere unico o ricorrente.

Snap Map continua così a evolversi come strumento per restare in contatto durante gli spostamenti e accertarsi che le persone a noi care siano sempre al sicuro. Al momento la mappa di Snapchat viene già utilizzata ogni mese da oltre 400 milioni di persone per vedere dove si trovano amici, familiari e partner, ed esplorare ciò che accade nelle vicinanze.