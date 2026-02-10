BMW X7: la foto spia aprono le porte alla nuova generazione

Dopo un periodo di relativo silenzio oggi torniamo a parlare della prossima generazione di automobili BMW appartenenti alla famiglia X7, dopo la circolazione delle prime foto spia si sono susseguite ulteriori immagini dei test effettuati su strada per quanto riguarda la prossima versione del SUV di lusso dell’azienda, il quale si è fatto seguire da ulteriori indiscrezioni insieme a foto dell’automobile camuffata che raccontano perfettamente di un modello ormai quasi completamente sviluppato, nonostante tutto però alcuni elementi sono ancora misteriosi.

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Novità di alto livello

Nonostante dunque, non siano presenti tutti gli elementi all’appello il quadro che si sta delineando descrive un SUV destinato ai massimi livelli di qualità, grazie a contenuti ricchi e ad una variante alpina ripensata sotto vari punti di vista.

Le immagini dei prototipi circolati su strada permettono di osservare un corpo vettura decisamente più grande, scelta che ovviamente offrirà uno spazio interno più elevato aumentando il comfort delle versioni più lussuose, per quanto riguarda il frontale abbiamo una chiara ispirazione alla serie sette grazie alla presenza di due enormi griglie verticali e luci diurne sottili posizionate in alto, tutto ciò porta al posizionamento dei gruppi ottici principali, leggermente più in basso in modo da dare un effetto a due livelli tipico dei modelli di fascia elevata di BMW.

Gli interni al momento invece sono rimasti nascosti da qualsiasi possibile visione, l’unico elemento emerso è un head Up display a tutta larghezza, il quale verrà introdotto sulla prossima iX3 e probabilmente debutterà anche sulla nuova X7.

Ovviamente tutte queste caratteristiche dovranno essere confermate dal lancio ufficiale della vettura, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2027 per poi restare all’interno dei listini di BMW addirittura fino a luglio 2036, garantendo dunque un arco temporale di 10 anni alla gamma, possiamo dire che BMW sta puntando in modo importante su questo progetto se pensiamo alla durata che prevede.