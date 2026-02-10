Samsung: Victory Selfie arriva ai Giochi Invernali

Nel mondo dello sport, il podio olimpico è uno di quei luoghi sospesi nel tempo. Dopo anni di allenamenti, pressioni e competizione, gli atleti si ritrovano uno accanto all’altro in una dimensione diversa. Le medaglie pesano sul collo, ma quello che si sente davvero è altro: sollievo, incredulità, orgoglio, gratitudine. È un momento che non ha bisogno di pose studiate o immagini perfette, perché la sua forza sta proprio nella spontaneità. È da tale consapevolezza che nasce il Victory Selfie. Con tale opzione, Samsung ha scelto di entrare in quel frammento con discrezione, lasciando agli atleti la libertà di raccontarsi nel modo più naturale possibile. Un gesto semplice, immediato, che non interrompe la cerimonia, ma la completa. Nel tempo, tale gesto è diventato parte dell’esperienza stessa della vittoria, un segno riconoscibile che parla di connessione più che di tecnologia.

Victory Selfie: ecco come Samsung raggiunge i Giochi Olimpici

Con Milano Cortina 2026, tale tecnologia si apre a una nuova dimensione grazie a Galaxy Z Flip7 Olympic Edition. Non è solo il suo debutto ai Giochi Olimpici Invernali, ma anche un cambio di prospettiva. La celebrazione non riguarda più solo il singolo risultato, ma il percorso condiviso. Le squadre possono finalmente fermare quell’istante tutte insieme, nello stesso spazio, proprio come hanno fatto durante l’allenamento e la competizione.

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Quello che era già emerso a Parigi 2024 trova così una naturale evoluzione. I quasi 300 Victory Selfie scattati con Galaxy Z Flip6 Olympic Edition avevano mostrato quanto il podio potesse diventare intimo e personale. Ogni immagine raccontava una storia unica, senza filtri né copioni. Dallo stadio alle case di chi guarda, passando per amici, famiglie e fan in ogni parte del mondo, tali momenti continuano a viaggiare. In tal modo, Samsung contribuisce a trasformare il podio in qualcosa che va oltre la premiazione. Diventa così un luogo culturale dove sport, espressione di sé e vittoria condivisa si incontrano. E dove un istante può continuare a vivere anche quando i Giochi sono finiti.