Optima lancia Super Mobile Smart a 4,95 euro con 100 giga inclusi

Ci sono promozioni mobili di telefonia che possono diventare di tendenza per tanti utenti. È il caso di Super Mobile Smart, la proposta mobile di Optima che sceglie una strada diretta, mettendo al centro un canone molto basso e una struttura semplice.

Il prezzo dell’offerta è fissato a 4,95 euro al mese, una soglia che la colloca tra le soluzioni più accessibili del momento. Al momento della sottoscrizione è previsto il pagamento della SIM, proposta in promozione a 9,90 euroinvece dei consueti 19,90 euro. La spedizione è gratuita, e questo porta il costo complessivo iniziale a 14,85 euro. Una cifra chiara fin dall’inizio, senza voci aggiuntive da scoprire in un secondo momento.

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Cosa include Super Mobile Smart di Optima

Dal punto di vista dei contenuti, l’offerta mette a disposizione 100 giga di traffico dati in 4G, accompagnati da minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Una dotazione pensata per un utilizzo quotidiano equilibrato, che copre senza difficoltà chiamate, messaggistica e navigazione web, anche in modo continuativo.

I giga inclusi risultano adatti a chi utilizza lo smartphone per social network, streaming leggero e consultazione costante delle app più comuni, senza dover monitorare continuamente i consumi. L’assenza di opzioni obbligatorie o servizi aggiuntivi da gestire rende l’esperienza particolarmente lineare.

Accessibile a tutti, senza limiti di provenienza

Super Mobile Smart è disponibile per tutti gli utenti, senza alcuna restrizione legata all’operatore di provenienza. Questo significa che l’offerta può essere scelta sia da chi arriva da un altro gestore virtuale sia da chi decide di lasciare un operatore tradizionale, senza condizioni particolari o percorsi differenziati.

A rendere la proposta ancora più interessante contribuisce anche l’iniziativa porta un amico. In caso di attivazione tramite segnalazione, sia chi invita sia chi viene invitato ricevono 5 euro di ricarica gratuita, un incentivo concreto che abbassa ulteriormente il costo effettivo del servizio nei primi mesi.