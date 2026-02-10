Vivo V70 ed Elite puntano in alto tra Zeiss e autonomia record

Il calendario degli appassionati di tecnologia ha ormai un cerchio rosso fisso sul 19 febbraio, giorno in cui Vivo ha deciso di svelare ufficialmente in India la sua nuova serie V70. Non è un lancio come gli altri, perché questa volta l’azienda sembra aver deciso di premere con forza sull’acceleratore, cercando di cancellare quel confine spesso troppo marcato tra i dispositivi di fascia media e i veri top di gamma. Il primo segnale di questa ambizione è la conferma della collaborazione con Zeiss, un nome che nel mondo della fotografia evoca subito una certa autorevolezza e che qui non viene usato solo come un fregio estetico sul retro della scocca, ma come una vera promessa di qualità per ogni scatto.

Vivo V70 debutta in India con una strategia aggressiva

Entrando nel cuore tecnico di questa nuova linea, ci troviamo di fronte a una strategia doppia molto interessante. Da una parte abbiamo il V70 base, che si affida allo Snapdragon 7 Gen 4 per garantire un equilibrio tra consumi e prestazioni quotidiane, mentre dall’altra brilla il modello Elite. Quest’ultimo alza il tiro montando uno Snapdragon 8s Gen 3, un processore che non scherza affatto quando si tratta di gestire carichi di lavoro pesanti o sessioni di gaming intense. Entrambi però condividono uno dei pezzi forti della casa: un display OLED da 6,59 pollici che sembra quasi sfidare le leggi della fisica con i suoi 5.000 nits di luminosità massima. È quel genere di schermo che ti permette di leggere un messaggio o guardare un video anche sotto il sole cocente di agosto senza dover strizzare gli occhi o cercare disperatamente un po’ d’ombra.

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Se però lo schermo incanta, è il comparto fotografico a voler convincere definitivamente chi cerca uno smartphone che sappia fare la differenza sui social e non solo. Il sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel lavora in sinergia con un teleobiettivo 3x, offrendo una versatilità che raramente si trova in questa categoria di prezzo. Anche chi ama i selfie non è stato dimenticato, grazie a una fotocamera frontale da 50 megapixel che beneficia dello stesso trattamento Zeiss riservato al modulo principale. Ma la vera sorpresa, quella che probabilmente farà dormire sonni tranquilli a molti, è la batteria mostruosa da 6.500 mAh. In un mondo dove siamo costantemente a caccia di una presa di corrente, avere una capacità del genere unita a una ricarica rapida da 90 W significa dimenticarsi quasi del tutto dell’ansia da autonomia residua.

Prestazioni da flagship e sei anni di aggiornamenti

Oltre alla potenza bruta, Vivo ha messo molta cura anche nella longevità del prodotto. Parliamo di telefoni che usciranno già con Android 16 e la nuova OriginOS 6, supportati da una promessa di aggiornamenti che copre ben sei anni per le patch di sicurezza. È un impegno notevole che trasforma lo smartphone da un oggetto di consumo rapido a un investimento a lungo termine. La ciliegina sulla torta è la certificazione IP69, che rende questi dispositivi quasi dei piccoli carri armati eleganti, capaci di resistere a polvere e immersioni profonde senza battere ciglio. Resta solo da capire quando questa serie varcherà i confini indiani per arrivare da noi, ma le premesse per scuotere il mercato internazionale ci sono davvero tutte.