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Emoji più grandi su Gboard: Google lavora a una nuova impostazione

In arrivo un’opzione pensata per migliorare leggibilità e coerenza grafica delle emoji su Gboard.

scritto da Manuela Poidomani 0 commenti 1 Minuti lettura
Emoji Gboard

Google sta sviluppando una nuova funzione per Gboard che potrebbe migliorare l’esperienza di scrittura quotidiana. La novità riguarda la gestione delle emoji. L’obiettivo è adattarne la dimensione a quella del testo impostato sul dispositivo. Attualmente le emoji mantengono una grandezza fissa, indipendente dal carattere. Questo comportamento può risultare scomodo per chi utilizza testi molto grandi. Nelle versioni di sviluppo della tastiera è emersa una nuova opzione dedicata. L’impostazione permetterà di scalare le emoji in modo dinamico.

La funzione è stata individuata nella beta più recente dell’app. Al momento è nascosta e non attivabile dagli utenti. Una volta disponibile, dovrebbe comparire nelle impostazioni dedicate a emoji e adesivi. Quando attiva, la dimensione delle emoji seguirà quella del font di sistema. In questo modo testo ed elementi grafici appariranno più equilibrati. Il vantaggio principale riguarda accessibilità e leggibilità. Chi aumenta il testo per necessità visive avrà emoji coerenti.

Accessibilità e personalizzazione delle emoji su Gboard al centro dello sviluppo

La nuova opzione non va confusa con le impostazioni interne di Gboard per la dimensione dei caratteri. Da tempo la tastiera consente di modificare il font indipendentemente dal sistema. Questa funzione, però, non influisce sulle emoji. La nuova impostazione sembra ignorare proprio quel parametro interno. Il riferimento resta la dimensione del testo di sistema. Questo suggerisce una scelta precisa di Google.

L’azienda punta a uniformare l’esperienza visiva complessiva. L’attenzione verso l’accessibilità è sempre più evidente. Negli ultimi mesi Gboard ha ricevuto diverse migliorie mirate. Tra queste ci sono nuove opzioni di personalizzazione e layout. L’introduzione dello scaling delle emoji si inserisce in questa strategia. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un raffinamento. Le emoji sono ormai parte centrale della comunicazione digitale. Renderle più leggibili migliora messaggi, chat e contenuti social. La funzione potrebbe essere apprezzata anche da utenti anziani. Lo stesso vale per chi usa display piccoli o risoluzioni particolari. Come spesso accade, non tutte le funzioni in sviluppo arrivano al rilascio. Tuttavia la presenza di descrizioni complete fa ben sperare. Google testa a lungo prima di rendere ufficiali le novità. Chi utilizza la beta potrebbe vederla comparire nei prossimi mesi.

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.

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