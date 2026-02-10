Insta360 lancia il nuovo Quick Reader: wireless, leggero e con storage SSD

L’Insta360 Quick Reader 512GB Portable SSD porta una nuova concezione dello storage mobile, pensato per integrarsi nel flusso di ripresa e post-produzione. Con dimensioni paragonabili a una moneta e un peso di appena 5,6 grammi, il dispositivo offre una capacità generosa senza appesantire lo zaino o le tasche. Il connettore USB-C integrato consente inoltre il collegamento diretto a smartphone, action camera o computer, rendendo il drive pronto all’uso in pochi secondi senza bisogno di cavi aggiuntivi o alimentazione esterna.

Le velocità di lettura fino a 420MB/s permettono di registrare, trasferire ed editare contenuti in 4K, 5.7K e 8K direttamente dal drive. Questa caratteristica evita di saturare la memoria interna dei dispositivi e supporta flussi di lavoro professionali anche in mobilità. .

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Uno storage pensato per stare sempre a portata di mano

A differenza dei tradizionali SSD portatili, spesso ingombranti e pensati per un uso da scrivania, il Quick Reader propone un approccio più pratico e immediato. Lo storage diventa parte del lavoro, sempre disponibile e facilmente trasportabile, pronto a supportare le sessioni di ripresa o montaggio ovunque. L’assenza di connessioni wireless o cavi semplifica l’esperienza, mentre la combinazione di formato ultra-compatto e prestazioni elevate permette di affrontare produzioni ad alta risoluzione senza limitazioni legate alla memoria dei dispositivi. Il lancio di Insta360 Quick Reader 512GB Portable SSD è previsto per l’inizio di marzo, introducendo una nuova opzione per chi lavora con video e foto ad alta qualità fuori dallo studio. Questo modello unisce dunque dimensioni minime e memoria elevata, garantendo trasferimenti rapidi, editing facile e compatibilità diretta con smartphone ed action camera per un workflow sempre immediato.