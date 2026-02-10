Apple HomeKit: ora si cambia, gestire la domotica sarà diverso

Apple HomeKit cambia pagina e lo fa senza giri di parole: dal 10 Febbraio 2026 la versione legacy non è più supportata e chi sta ancora usando l’architettura precedente dovrà effettuare l’aggiornamento. La transizione, annunciata e avviata già dall’autunno 2022 con iOS 16.2, si completa ora e porta con sé una nuova struttura pensata per migliorare l’affidabilità e preparare il terreno al supporto di Matter, lo standard che promette di far dialogare meglio i dispositivi smart di produttori diversi. Apple ha inviato mail agli utenti per spingere all’azione, spiegando che l’aggiornamento è necessario per evitare interruzioni degli avvisi critici e per mantenere funzionalità come AirPlay pienamente operative.

Come funziona l’aggiornamento e cosa aspettarsi

L’operazione si avvia direttamente dall’app Casa su iPhone, iPad o Mac: basta entrare nelle impostazioni della propria casa, cercare la voce aggiornamenti software e lanciare la procedura. Apple specifica che la procedura è guidata e che l’aggiornamento verrà applicato automaticamente a tutte le case associate allo stesso account iCloud. Non serve manualità estrema, ma qualche accorgimento è utile per non incappare in problemi. Prima di tutto controllare che i dispositivi che fungono da hub domestico come HomePod e Apple TV siano aggiornati all’ultima versione del software. Spesso sono proprio loro a gestire la continuità della smart home e, se non sono allineati, possono creare malfunzionamenti dopo la migrazione. Inoltre, una verifica preventiva della connettività di rete e dello stato di carica del dispositivo che effettua l’aggiornamento evita interruzioni indesiderate.

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Apple ha fatto sapere che l’app fornirà tutte le istruzioni passo dopo passo, ma va considerato che alcuni accessori molto datati potrebbero non supportare tutte le novità della nuova architettura. In questi casi il produttore dell’accessorio potrebbe essere chiamato a rilasciare un aggiornamento firmware oppure a offrire indicazioni specifiche per la riconnessione. Per chi utilizza bridge di terze parti o ecosistemi paralleli, come lampadine che passano per un hub dedicato, la raccomandazione è verificare pagina di supporto del produttore prima dell’aggiornamento per sapere se è prevista compatibilità o interventi manuali.

Problemi comuni, soluzioni pratiche e consigli utili

Se dopo l’aggiornamento dovessero emergere anomalie, ci sono alcuni passaggi pratici da provare prima di allarmarsi. Aggiornare tutti i firmware dei dispositivi coinvolti, riavviare gli hub e, se necessario, rimuovere e riaggiungere un accessorio all’app Casa. In casi più ostinati può essere utile disconnettere e riconnettere l’account iCloud che gestisce la casa intelligente oppure ripristinare le impostazioni di rete del dispositivo che funge da hub. Quando l’accessorio sembra non rispondere, leggere la documentazione del produttore rimane la strada più veloce per capire se serve un reset hardware o una patch specifica. Per lavori di grande scala, come installazioni con decine di dispositivi, programmare l’aggiornamento in un momento di bassa attività domestica evita di interrompere automazioni critiche.

La migrazione a questa nuova base promette vantaggi reali: maggiore stabilità nelle automazioni, supporto futuro a Matter e migliori performance per comandi vocali e streaming. Tuttavia, la fase di rodaggio può richiedere pazienza e controllo. Apple mette a disposizione documentazione ufficiale e assistenza, e in molte casistiche l’aggiornamento si risolve senza intoppi. Per chi ha timori, un buon piano consiste nel verificare compatibilità degli accessori, aggiornare gli hub, eseguire eventualmente un backup delle impostazioni importanti e procedere con calma.