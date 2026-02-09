Very rinnova i bonus di febbraio: sconto iPhone e vantaggi ogni mese

Anche per febbraio 2026 l’opzione Very Plus torna con un nuovo pacchetto di vantaggi destinato ai clienti dell’operatore virtuale. L’iniziativa, attiva sulle offerte compatibili con il 5G, permette di ottenere una velocità senza limitazioni, oltre a una serie di promozioni che cambiano ogni mese. Tra le novità di questo periodo vi è uno sconto su un iPhone ricondizionato, pensato per chi vuole aggiornare il proprio dispositivo spendendo poco.

Very Mobile, brand prepagato legato a WindTre, offre normalmente connessioni fino al 4G e, su alcune tariffe, anche l’accesso al 5G. Per le offerte più economiche però la velocità può essere limitata. L’opzione Very Plus nasce proprio per superare questo vincolo. Attivandola, i clienti possono navigare con il 5G alla massima velocità disponibile, oltre a ricevere ogni mese una quota extra di traffico dati. L’opzione è gratuita per il primo mese e poi si rinnova a 0,99 euro mensili in promozione, con scadenza attualmente fissata a fine febbraio.

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Giga extra, cinema e premi, cosa include l’offerta Very

Oltre allo sblocco della velocità, Very Plus include diversi vantaggi pensati per la vita quotidiana. Ogni mese gli utenti ricevono gigabyte aggiuntivi rispetto alla propria offerta base, mentre sul fronte delle promozioni continuano le iniziative dedicate al tempo libero. Tra queste restano attivi gli sconti per il cinema e per i ristoranti convenzionati, con formule che permettono di risparmiare sul prezzo dei biglietti o dei pasti.

Per il mese di febbraio, la promo prevede anche uno sconto di 30euro su iPhone 14 Plus ricondizionato e promozioni su prodotti Braun, oltre a un concorso che mette in palio due fotocamere Panasonic. L’opzione può essere attivata sia dai nuovi clienti durante l’acquisto della SIM, sia da chi è già utente Very, direttamente dall’app o tramite assistenza telefonica. In caso di disattivazione, vengono meno sia i giga in più sia tutti i vantaggi collegati all’iniziativa.

Insomma, con questa formula, Very continua a puntare su un mix di prezzi bassi, connessioni veloci e bonus mensili, cercando di distinguersi nel mercato delle offerte mobili economiche.