Lyca e l’offerta da 200GB: prezzi bassi e 5G senza limiti

Lyca prova a conquistare nuovi utenti con un’offerta che punta tutto su quantità di dati e costi contenuti. Il piano è disponibile esclusivamente online e prevede una serie di servizi davvero vantaggiosi. Parliamo di ben 200GB al mese al prezzo di 6,99 euro ogni trenta giorni, accompagnati da minuti illimitati verso numeri nazionali e da un pacchetto di 100 SMS. L’obiettivo è quello di attirare coloro che cercano un’alternativa economica senza rinunciare a una soglia di traffico ideale per poter utilizzare streaming, social e lavorore da remoto.

L’offerta include anche la navigazione in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, con 11GB utilizzabili all’estero e un’estensione che, dal 2026, comprende anche Ucraina e Moldavia. Il piano si inserisce nella strategia dell’operatore di proporre soluzioni semplici e senza vincoli, con SIM ricaricabile e nessun obbligo di abbonamento. L’attivazione, poi, non prevede costi iniziali, e chi decide di cambiare operatore può mantenere il proprio numero senza spese extra.

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La strategia di Lyca Mobile, 5G, eSIM e attivazione immediata

Oltre al prezzo super competitivo, Lyca punta anche sulla semplicità di attivazione e sulle tecnologie più recenti. Le offerte compatibili includono la connessione 5G alla massima velocità disponibile, senza rallentamento alcuno. Per chi preferisce evitare la SIM fisica, è prevista anche la possibilità di attivare una eSIM in pochi minuti, semplicemente scansionando un codice QR.

Il piano da 200GB è destinato alle nuove attivazioni e può essere acquistato online oppure tramite rivenditori autorizzati. Le soglie di traffico sono state aggiornate nel tempo. E’ bene sapere quindi che le versioni precedenti dell’offerta prevedevano quantità di dati inferiori, segno di una strategia orientata ad aumentare pian piano i contenuti mantenendo prezzi sempre molto accessibili.

Insomma, con oltre 15 milioni di clienti in più di venti Paesi, Lyca continua a puntare su offerte essenziali e flessibili, pensate per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla connettività di ultima generazione.