Oppo Find X9s punta su prestazioni top e ricarica wireless

Oppo sembra intenzionata a spingere ancora di più sull’acceleratore nella fascia premium con i prossimi Find X9s e Find X9 Ultra, previsti in Cina nel secondo trimestre del 2026 e poi, presumibilmente, in mercati selezionati a livello globale. La notizia più interessante riguarda il cuore pulsante di Find X9s, che secondo le ultime indiscrezioni sarà mosso dal nuovo chip MediaTek Dimensity 9500s. Si tratta di un SoC già visto su dispositivi come il Redmi Turbo 5 Max, e la scelta non è casuale: Oppo punta su prestazioni elevate ma senza compromettere l’autonomia, un tema cruciale per gli utenti di fascia alta che chiedono potenza e durata in egual misura.

Find X9s unisce fotocamera premium e autonomia estesa

Il Dimensity 9500s promette di gestire giochi impegnativi, app complesse e multitasking senza battere ciglio, e allo stesso tempo mantiene un consumo energetico relativamente contenuto. Il posizionamento è chiaro: Find X9s vuole essere uno smartphone che non teme confronti né con i competitor cinesi né con i top globali. E il piano di Oppo di lanciare il modello anche in India, Vietnam, Singapore, Malesia e altri Paesi del Sud-est asiatico fa capire che l’azienda punta a un’espansione mirata, cercando di consolidare il brand oltre i confini domestici.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Per quanto riguarda il design e le specifiche, Find X9s dovrebbe arrivare con un display OLED LTPS da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K, una diagonale più compatta rispetto a molti concorrenti, che lo rende maneggevole senza sacrificare la qualità visiva. Il sensore di impronte ultrasonico integrato sotto lo schermo è ormai uno standard per i modelli di fascia alta, ma conferma l’attenzione di Oppo a combinare sicurezza e praticità.

Oppo espande il Find X9s nei mercati globali

La batteria è un altro punto forte: 7.000 mAh con supporto alla ricarica wireless, una cifra sorprendente per un dispositivo così compatto. Significa poter affrontare intere giornate di uso intenso senza cercare disperatamente una presa di corrente. Anche il comparto fotografico promette, con un sensore principale da 200 MP e un ultra-grandangolare da 50 MP, in grado di catturare dettagli impressionanti e panorami ampi senza perdita di qualità.

In sintesi, Find X9s appare come uno smartphone che vuole combinare potenza, autonomia e fotografia di alto livello, senza sacrificare la maneggevolezza. Oppo sembra voler giocare la carta della tecnologia concreta e tangibile, puntando su specifiche che parlano agli utenti che vogliono un top di gamma completo, capace di reggere ogni sfida quotidiana e qualche maratona digitale extra. Con questo chip e questa batteria, la promessa è chiara: niente compromessi tra prestazioni e autonomia.