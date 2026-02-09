Nintendo eShop, sconti DA PAURA su numerosi titoli

Gli sconti su Nintendo eShop non terminano qui. Il colosso del gaming Nintendo sta infatti continuando a proporre sul proprio store numerosi titoli di rilievo con degli sconti davvero eccezionali. Questi arrivano in alcuni casi a sfornare il 90%. Si tratta di una promozione che dovrebbe terminare il 16 febbraio 2026, ma immaginiamo che l’azienda renderà disponibile successivamente altrettanti sconti di rilievo. Nel frattempo, vi riportiamo qui di seguito i videogiochi più imperdibili proposti al momento in sconto su Nintendo eShop.
Nintendo eShop, ecco i migliori videogiochi del momento proposti in sconto
- Hogwarts Legacy per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 8,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari all’85%
- Monster Hunter Generations Ultimate™ per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 4,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 90%
- Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 4,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 90%
- LEGO® Star Wars™: La saga degli Skywalker per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 11,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- LEGO® Marvel™ Super Heroes per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 4,39 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari all’89%
- DRAGON QUEST® XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- Street Fighter™ 30th Anniversary Collection per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 9,89 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari al 67%
- Trine: Ultimate Collection per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- NieR:Automata The End of YoRHa Edition per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 15,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%