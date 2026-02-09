Very 5,99 Special, promo BOMBA per i nuovi clienti

Una delle offerte più sorprendenti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile è senz’altro Very 5,99 Special. Quest’ultima viene al momento proposta in due versioni, entrambe con supporto alla navigazione con le reti di quinta generazione. Una versione comprende ben 200 GB di traffico dati per navigare alla massima velocità messa a disposizione dall’operatore. Un’altra versione comprende invece fino a 150 GB di traffico dati ad una velocità limitata.
Very 5,99 Special, una promo BOMBA per i nuovi clienti dell’operatore
Very 5,99 Special è una delle offerte mobile dal prezzo estremamente conveniente proposte dall’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, questa promo viene spesso proposta in due versioni, mantenendo tuttavia sempre un costo di 5,99 euro al mese. Vediamo nello specifico cosa comprende.
- Very 5,99 200 Giga 5G: questa offerta comprende ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione alla massima velocità disponibile con il 5G Full Speed dell’operatore. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.
- Very 5,99 150 Giga 5G: questa offerta comprende ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione ad una velocità limitata pari a 30 mbps. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese. Con questa versione, l’operatore sta offrendo gratuitamente il primo mese di rinnovo.
Si tratta di due valide alternative per tutti i nuovi clienti dell’operatore Very Mobile che sono alla ricerca di una buona offerta dal costo contenuto. Ricordiamo che entrambe le versioni dovrebbero rimanere disponibili fino alla giornata del prossimo 24 febbraio 2026.