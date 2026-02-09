Microsoft Lens oggi sparisce dagli store: ecco quanto tempo avete per salvare tutto

La notizia era nell’aria da gennaio e adesso si vede: a partire da oggi, lunedì 9 febbraio 2026, Microsoft Lens non è più disponibile per il download né sull’App Store di Apple né sul Play Store di Google. Se la domanda è “ma chi l’ha già installata può continuare a usarla?”, la risposta è sì — ma solo per un tempo limitato. Microsoft ha dato un margine: le funzioni dell’app rimarranno attive fino al 9 marzo, poi tutto verrà disabilitato. Nel frattempo conviene muoversi: esportare, fare backup, o trovare un’alternativa.

Cosa cambia e che cosa fare subito per non perdere i tuoi documenti

La prima cosa da sapere è che mentre l’app è ancora sul dispositivo è possibile accedere ai file salvati nella sezione MyScans, purché si rimanga connessi con il proprio account Microsoft. Questo però non è un impegno di supporto: Microsoft chiarisce che l’accesso è consentito ma non offrirà assistenza ufficiale. Tradotto: se qualcosa va storto, difficilmente riceverai aiuto dall’azienda. Se dipendi da quei PDF o dalle immagini scansionate, fai subito un backup. Esporta i documenti in PDF o JPG e salvali su OneDrive, Google Drive, iCloud, o sul tuo PC: meglio conservare più copie in posti diversi.

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È un peccato, perché Microsoft Lens era popolarissima: oltre 50 milioni di download solo su Google Play con una valutazione media di 4,9 su 5 da quasi un milione di recensioni; sommando gli utenti iOS si arriva a circa 92 milioni di download totali. Tuttavia negli ultimi mesi gli utenti hanno segnalato problemi legati al login obbligatorio e alla gestione dei file tramite account di lavoro, che hanno reso l’esperienza meno fluida e spinto molti a cercare alternative. Quindi non sorprende che l’addio sia accompagnato da qualche frizione pratica.

Pratiche consigliate in ordine di priorità:

Esporta subito i documenti più importanti (PDF, TIFF o JPG).

Effettua il backup su almeno due servizi cloud o su storage locale.

Se usi account di lavoro, verifica le policy aziendali prima di esportare o condividere materiali sensibili.

Rimani loggato fino al 9 marzo se devi ancora recuperare file; dopodiché l’accesso sarà interrotto.

Alternative pratiche: quale app scegliere e perché puntare su Genius Scan

Se vuoi sostituire Lens, le opzioni non mancano. Una delle alternative più solide è Genius Scan, che vanta numeri importanti: 4,9 stelle su App Store con circa 1,3 milioni di recensioni e 4,8 su Play Store con 546.000 recensioni. È semplice, pulita, rapida nel rilevare i bordi e buona nella conversione in PDF multipagina. Altre app valide ci sono — molte offrono OCR, integrazione con cloud e scansione batch — ma Genius Scan è quella che più spesso viene raccomandata per affidabilità e interfaccia chiara.

Quando scegli un’alternativa, valuta questi aspetti:

Modalità di esportazione (PDF multipagina, JPEG, TIFF).

Supporto OCR per trasformare le immagini in testo ricercabile.

Integrazione con i servizi cloud che già usi.

Politiche di privacy e dove vengono salvati i file.

Prezzo: molte app hanno funzioni base gratuite e opzioni premium per le feature avanzate.

Un’ultima nota: approfitta di questo periodo di transizione per rivedere come gestisci i documenti digitali. Spesso si accumulano scansioni in app diverse senza una vera organizzazione. Se puoi, stabilisci una routine: scansiona, nomina il file in modo chiaro, salva in una cartella cloud condivisa o in un archivio locale ordinato. Così, quando un’app decide di andarsene, non ti trovi impreparato.