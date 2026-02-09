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Microsoft Lens oggi sparisce dagli store: ecco quanto tempo avete per salvare tutto

Addio Microsoft Lens: rimosso dagli store, funzionerà solo fino al 9 marzo, esporta e fai subito backup per non perdere i tuoi documenti.

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 2 Minuti lettura
Microsoft lens sparisce dagli store salva subito i tuoi documenti prima del marzo

La notizia era nell’aria da gennaio e adesso si vede: a partire da oggi, lunedì 9 febbraio 2026, Microsoft Lens non è più disponibile per il download né sull’App Store di Apple né sul Play Store di Google. Se la domanda è “ma chi l’ha già installata può continuare a usarla?”, la risposta è sì — ma solo per un tempo limitato. Microsoft ha dato un margine: le funzioni dell’app rimarranno attive fino al 9 marzo, poi tutto verrà disabilitato. Nel frattempo conviene muoversi: esportare, fare backup, o trovare un’alternativa.

Cosa cambia e che cosa fare subito per non perdere i tuoi documenti

La prima cosa da sapere è che mentre l’app è ancora sul dispositivo è possibile accedere ai file salvati nella sezione MyScans, purché si rimanga connessi con il proprio account Microsoft. Questo però non è un impegno di supporto: Microsoft chiarisce che l’accesso è consentito ma non offrirà assistenza ufficiale. Tradotto: se qualcosa va storto, difficilmente riceverai aiuto dall’azienda. Se dipendi da quei PDF o dalle immagini scansionate, fai subito un backup. Esporta i documenti in PDF o JPG e salvali su OneDrive, Google Drive, iCloud, o sul tuo PC: meglio conservare più copie in posti diversi.

È un peccato, perché Microsoft Lens era popolarissima: oltre 50 milioni di download solo su Google Play con una valutazione media di 4,9 su 5 da quasi un milione di recensioni; sommando gli utenti iOS si arriva a circa 92 milioni di download totali. Tuttavia negli ultimi mesi gli utenti hanno segnalato problemi legati al login obbligatorio e alla gestione dei file tramite account di lavoro, che hanno reso l’esperienza meno fluida e spinto molti a cercare alternative. Quindi non sorprende che l’addio sia accompagnato da qualche frizione pratica.

Pratiche consigliate in ordine di priorità:

  • Esporta subito i documenti più importanti (PDF, TIFF o JPG).
  • Effettua il backup su almeno due servizi cloud o su storage locale.
  • Se usi account di lavoro, verifica le policy aziendali prima di esportare o condividere materiali sensibili.
  • Rimani loggato fino al 9 marzo se devi ancora recuperare file; dopodiché l’accesso sarà interrotto.

Alternative pratiche: quale app scegliere e perché puntare su Genius Scan

Se vuoi sostituire Lens, le opzioni non mancano. Una delle alternative più solide è Genius Scan, che vanta numeri importanti: 4,9 stelle su App Store con circa 1,3 milioni di recensioni e 4,8 su Play Store con 546.000 recensioni. È semplice, pulita, rapida nel rilevare i bordi e buona nella conversione in PDF multipagina. Altre app valide ci sono — molte offrono OCR, integrazione con cloud e scansione batch — ma Genius Scan è quella che più spesso viene raccomandata per affidabilità e interfaccia chiara.

Quando scegli un’alternativa, valuta questi aspetti:

  • Modalità di esportazione (PDF multipagina, JPEG, TIFF).
  • Supporto OCR per trasformare le immagini in testo ricercabile.
  • Integrazione con i servizi cloud che già usi.
  • Politiche di privacy e dove vengono salvati i file.
  • Prezzo: molte app hanno funzioni base gratuite e opzioni premium per le feature avanzate.

Un’ultima nota: approfitta di questo periodo di transizione per rivedere come gestisci i documenti digitali. Spesso si accumulano scansioni in app diverse senza una vera organizzazione. Se puoi, stabilisci una routine: scansiona, nomina il file in modo chiaro, salva in una cartella cloud condivisa o in un archivio locale ordinato. Così, quando un’app decide di andarsene, non ti trovi impreparato.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!

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