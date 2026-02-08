Fastweb fa leva sul mobile: più Giga e servizi inclusi

Fastweb continua a rafforzare la propria presenza nel mercato mobile con una proposta pensata per chi cerca molti gigabyte e condizioni chiare. L’offerta Fastweb Mobile Pro parte da 11,95 euro al mese e mette al centro il traffico dati, con 250GB disponibili anche su rete 5G dove il servizio è attivo. A questo si affiancano minuti illimitati verso numeri nazionali, 200 SMS e la spedizione gratuita della SIM o della eSIM.

Uno degli elementi più evidenti della proposta è l’attenzione ai clienti già presenti. Chi possiede una linea casa o un’altra offerta mobile può accedere a traffico dati illimitato, trasformando di fatto la promozione in una soluzione ancora più completa. Il pacchetto include anche 45GB di roaming utilizzabili in Europa, Regno Unito e Svizzera, pensati per chi viaggia spesso e vuole evitare costi extra.

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Fastweb punta poi sulla semplicità di attivazione. La SIM può essere configurata rapidamente tramite SPID o carta d’identità elettronica, oppure attraverso un riconoscimento video. L’offerta non prevede vincoli di durata né penali di uscita, mantenendo un approccio trasparente che negli ultimi anni è diventato uno dei punti di forza dell’operatore.

Fastweb amplia la sua offerta con servizi e sicurezza

Accanto alla connettività, Fastweb affianca una serie di servizi accessori che mirano a trasformare l’offerta mobile in un pacchetto più ampio. Tra questi c’è il WiFi Calling, che consente di effettuare chiamate sfruttando la rete domestica quando il segnale mobile è debole o assente, e l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy, pensati per sviluppare competenze digitali utili nel lavoro e nella vita quotidiana.

Chi desidera un pacchetto ancora più completo può aggiungere servizi opzionali a pagamento. Tra le proposte figurano soluzioni dedicate alla sicurezza online, con strumenti per bloccare siti malevoli e proteggere l’identità digitale, oppure pacchetti di vantaggi che includono sconti su viaggi, fitness, cinema e shopping.

L’offerta si inserisce in una strategia più ampia, che unisce servizi di rete, formazione e sicurezza, cercando di rendere il piano mobile un punto di accesso a un sistema digitale più esteso. Un approccio che guarda oltre la semplice tariffa, puntando a fidelizzare gli utenti con servizi extra e integrazione tra casa e smartphone.