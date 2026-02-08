La strategia EZVIZ per la videosorveglianza in luoghi remoti

EZVIZ ha deciso di giocare una partita piuttosto chiara: portare in Italia una linea di videocamere pensate per funzionare ovunque, anche dove la connessione di casa semplicemente non arriva. Non è un dettaglio secondario, perché il vero cuore di questa nuova gamma è la doppia connettività, con lo switch automatico tra Wi-Fi 6 e rete 4G. Tradotto nella pratica: se il Wi-Fi salta, è debole o proprio non esiste, la videocamera continua a fare il suo lavoro senza che tu debba accorgerti di nulla. È una soluzione che parla direttamente a chi vive in zone isolate, ha una casa di campagna, un terreno agricolo o semplicemente un giardino lontano dal router.

Doppia connettività e riconoscimento intelligente

L’altro pilastro su cui EZVIZ ha costruito questa proposta è l’autonomia. Le videocamere sono alimentate da batterie ad alta capacità e supportate da pannelli solari, quindi l’idea è quella di installarle e dimenticarsi quasi della manutenzione. Qui entra in gioco anche la funzione Always-On Video 2.0, che evita di registrare tutto indiscriminatamente ad alto frame rate e riserva il massimo della qualità solo agli eventi davvero rilevanti. È un compromesso intelligente, perché allunga la durata della batteria senza rinunciare a catturare ciò che conta davvero.

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Sul fronte sicurezza, l’intelligenza artificiale fa un lavoro più raffinato rispetto al classico “movimento rilevato”. Le nuove EZVIZ distinguono persone, veicoli e persino più di venti specie di animali selvatici. Questo significa meno notifiche inutili, meno falsi allarmi nel cuore della notte e una sorveglianza che inizia ad assomigliare a qualcosa di più consapevole del contesto in cui opera. Tutti i modelli condividono poi una serie di caratteristiche ormai fondamentali: resistenza alle intemperie certificata IP65, audio bidirezionale per parlare a distanza, avvisi vocali personalizzabili, archiviazione locale o su cloud e integrazione con Google Home e Alexa.

La gamma è volutamente ampia e copre esigenze molto diverse. La serie Lite, con modelli come CB8 Lite 4G e HB8 Lite 4G, è pensata per abitazioni e proprietà di dimensioni contenute. Sono videocamere facili da configurare, con risoluzione 2K+ e movimenti motorizzati che permettono di controllare ampie porzioni di spazio senza doverne installare più di una. Salendo di livello si arriva alla serie 4K, dove EB8 Pro 4G ed EB8 Pro Ranger puntano a contesti più impegnativi, come aziende agricole e luoghi remoti. Qui la risoluzione 4K fa davvero la differenza, soprattutto quando serve riconoscere dettagli a distanza, e la batteria raddoppia di capacità per sostenere un monitoraggio continuo.

EZVIZ punta su autonomia e 4G

Il gradino più alto è rappresentato dalla serie Dual, con CB90X e HB90X Dual 4G. Qui EZVIZ gioca la carta della doppia lente, che consente una visione praticamente a 360 gradi senza punti ciechi. È una soluzione pensata per grandi spazi, tenute o aree commerciali, dove una singola videocamera deve coprire più angolazioni contemporaneamente.

Nel complesso, questa nuova linea racconta bene la direzione presa da EZVIZ: meno dipendenza dall’infrastruttura di casa, più autonomia e una sorveglianza che prova a essere davvero intelligente. Non sono prodotti pensati solo per l’appartamento in città, ma per scenari reali e spesso complicati, dove la tecnologia deve adattarsi all’ambiente e non il contrario.