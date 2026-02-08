Google Messaggi: passo indietro su una funzionalità che torna disponibile

Oggi torniamo a parlarvi di Google Messaggi, il client di messaggistica integrato all’interno di Android è impostato di default nel caso non sia presente un’applicazione proprietaria dell’azienda che rilascia lo smartphone, nelle ultime ore infatti pare che Google si stia attivando per ripristinare una funzionalità che in passato aveva deciso di rimuovere in modo silenzioso, rimozione correlata all’arrivo del design espressivo, ma che ora a quanto pare tornerà alla ribalta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il ritorno di una funzionalità

Nello specifico, Google si sta impegnando molto sul fronte Messaggi dal momento che sta cercando di implementare sempre più funzionalità in modo da rendere l’applicazione assolutamente competitiva, grazie anche alla presenza del client per la messaggistica RCS, standard che evolve l’applicazione rendendola più simile alle applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp.

Dall’introduzione di questo standard, infatti, il team di sviluppo ha potuto integrare funzionalità assolutamente di livello all’interno dell’applicazione e tra queste era presente la possibilità di modificare un messaggio RCS una volta inviato, per farlo infatti bastava semplicemente effettuare una pressione prolungata per poi fare tap sull’opzione modifica, a completare tale funzionalità, prima dell’arrivo del Material 3 Expressive, era la possibilità selezionando l’opzione “informazioni” all’interno del menu che si apriva con una pressione prolungata sul messaggio, di vedere la cronologia delle modifiche a tale messaggio, l’introduzione del design espressivo aveva portato alla rimozione di tale possibilità.

Il noto insider AssembleDebug analizzando la versione 20260121 dell’app Google Messaggi, ha scoperto però che Google sta lavorando a un ritorno della cronologia delle modifiche all’interno della pagina “Dettagli” di un messaggio inviato, il tutto e emerge da alcune stringhe di codice abbastanza complete da permettere all’utente di riuscire ad attivare tale funzionalità in anteprima, all’interno della pagina infatti sarà presente una voce definita “Cronologia delle modifiche” che mostrerà il testo del messaggio originale e il testo del messaggio inviato.