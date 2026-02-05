WhatsApp: ecco come rubano gli account da usare nelle truffe

Molti di voi sicuramente di recente avranno letto delle nuove truffe su WhatsApp entrate in circolazione in Italia, si tratta di truffe in grado di derubare, la vittima in modo assolutamente subdolo partendo da una semplice richiesta di denaro, la cosa realmente pericolosa e che rende queste truffe difficili da sgambare non è tanto il messaggio bensì il fatto che quest’ultimo spesso arriva da un numero che abbiamo in rubrica, un account che normalmente riceve la nostra fiducia.

I truffatori infatti, per attuare tale truffa utilizzano account rubati ad altre persone dal momento che poi contattano tutti i numeri in rubrica salvati su WhatsApp, questo espediente gioca sul fatto che l’account utilizzato ovviamente agli occhi di una vittima risulta molto più affidabile rispetto all’account di uno sconosciuto, oggi vi spieghiamo in che modo riescono ad ottenere tali account rubati, tutto infatti comincia con un’altra truffa andata a buon fine in precedenza.

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La truffa delle sei cifre

Nello specifico per ottenere account rubati, i truffatori sfruttano spesso questo tipo di truffa, contattano la vittima designata spacciandosi per un utente comune che ha inviato per sbaglio una OTP a sei cifre, stranamente la vittima avrà effettivamente ricevuto una OTP ma quest’ultima non sarà un codice a caso, bensì il codice di accesso proprio al suo account WhatsApp generato dall’applicazione nel momento in cui i truffatori cercano di accedere all’account collegato al numero della vittima, ovviamente per farlo hanno bisogno della OTP che autorizza l’accesso e tutto questo è un espediente creato appositamente per ottenerla.

Ovviamente una vittima poco attenta può cascare in questo piccolo inganno perdendo di fatto il proprio account, una volta ottenuto i truffatori ovviamente iniziano ad utilizzarlo per truffare tutte le vittime presenti nella sua lista contatti, utilizzando di fatto l’identità rubata al malcapitato precedente, dunque se doveste notare tutti questi piccoli elementi alzate la guardia dal momento che potreste essere nelle sottili trame di un tentativo di truffa.