Scoperta la ‘tiepina’, anello di zolfo interstellare che potrebbe rivoluzionare la chimica prebiotica

Gli astronomi hanno appena tirato fuori dal buio un pezzo che mancava nel puzzle della chimica interstellare: per la prima volta è stata individuata una molecola anellare contenente zolfo composta da tredici atomi, battezzata informalmente tiepina. Non è soltanto un nuovo nome su una lista: è la prima volta che ritroviamo, fra le nubi della nostra galassia, una struttura complessa e “terra‑simile” per composizione e forma. Il segnale arriva dalla nube molecolare G+0.693–0.027, a circa 27.000 anni luce da noi, dove un team guidato dal Max Planck Institute ha puntato alcuni dei migliori strumenti disponibili: i radiotelescopi spagnoli hanno catturato le impronte radio che, dopo settimane di analisi, hanno rivelato frequenze mai associate prima a una molecola così articolata contenente zolfo.

La conferma non è venuta dal cielo da solo. Gli scienziati hanno ricreato in laboratorio la firma spettrale della molecola: hanno preso idrocarburi liquidi, li hanno sottoposti a scariche elettriche dell’ordine di 1.000 volt e hanno registrato lo spettro risultante. Il match è stato sorprendente. Pubblicata su Nature Astronomy, la scoperta non è un elegante esercizio accademico ma una vera e propria “pistola fumante” per chi cerca i mattoni della vita fuori dalla Terra. Finora gli osservatori avevano rilevato prevalentemente frammenti di zolfo — atomi e piccole molecole — mai però un anello organico di questa complessità, una struttura che ricorda certe unità chimiche fondamentali nelle proteine e negli enzimi.

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Perché conta: semi di vita e mappe nuove della chimica cosmica

Le conseguenze sono profonde e, se vogliamo, un po’ poetiche. Questa scoperta rafforza l’idea che la chimica prebiotica non sia un’esclusiva dei pianeti ospitali ma sia scritta già nelle nubi da cui nascono i sistemi stellari. In termini pratici: gli ingredienti per la vita — o almeno per composti complessi che possono poi evolvere in composizioni biologiche — possono formarsi e sussistere nello spazio profondo, milioni di anni prima che un disco protoplanetario inizi a coagulare attorno a una giovane stella. È un motivo in più per guardare alle nebulose non come a semplici serbatoi di gas, ma come a laboratori chimici giganti, capaci di assemblare molecole ingegnose in condizioni estreme.

Detto questo, la cautela è d’obbligo. L’identificazione spettrale è robusta, ma non è la stessa cosa di avere la molecola in mano. Serviranno ulteriori osservazioni, ricerca di transizioni spettrali aggiuntive, e la ricerca della stessa firma in altre regioni della galassia per capire quanto sia comune questa chimica dello zolfo. Inoltre, resta aperta la domanda sul destino di queste molecole: quante sopravvivono alla fase di formazione stellare e quanti frammenti arrivano invece a clienti terrestri come meteoriti o comete? Il confronto con materiale cosmico riecheggia nella mente dei chimici planetari: trovare analogie tra la tiepina osservata e i composti trovati in meteoriti potrebbe mettere un altro mattone verso l’idea che la vita sia, in qualche senso, favorita dall’universo.

In definitiva, è un colpo di scena che rende la Via Lattea — e forse oltre — un posto ancora più fertile di quanto pensassimo. Non significa che la vita sia ovunque, e nemmeno che si sviluppi automaticamente; però ci dice che l’universo non è avaro di ingredienti complessi. E se le nubi sono già piene di strutture chimiche così intricate, allora la prossima volta che guarderemo il cielo, possiamo immaginare non solo stelle e polvere, ma interi laboratori molecolari al lavoro, pazienti, dentro l’oscurità.